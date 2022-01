Kristal: “Mi primer disco es un viaje sonoro”

Cuando tenía cuatro años, Kristal comenzó sus estudios y preparación musical en la Universidad de Antioquia./ Archivo particular

¿De qué trata su primer disco: “9 días”?

Es un trabajo que conjuga nueve canciones, presentadas como una “novena musical”. Cada una de las canciones cuenta con una sonoridad diferente, nueve historias que se conectan con emociones y atmósferas distintas: amor, tristeza, dolor, felicidad, superación, empoderamiento, reencuentro… 9 días es un viaje sonoro en donde cada persona va a poder conectarse con distintas narrativas y sentirlas como propias.

¿Qué sonidos caracterizan “9 días”?

Gracias a la riqueza en el equipo de producción y composición, los sonidos que se lograron fueron únicos para cada canción. Al contar con productores como La Company, Sunamy, V3nom on the beat, Juanpordios! y 303 music, en 9 días podemos escuchar melodías pop, dancehall, afrobeat, reguetón, todo permeado por la sonoridad del violín, que se fusiona en cada canción de una manera distinta.

(Le recomendamos: Sebastián Yatra toma vuelo con su nuevo tema “Amor pasajero”)

¿Por qué incluir un instrumento como el violín en el género urbano?

El violín es un instrumento que me ha acompañado desde que soy niña, la manera en la que me ha conectado con el arte y la vida en general es muy especial para mí. Siento que, sin importar las decisiones sonoras que tome en mi carrera, el violín siempre va a estar presente, dándole una luz a mi música y un sello personal. La versatilidad de este instrumento me permite contar historias diferentes. Puedo apelar a la melancolía de su sonido como a una métrica más agresiva o a melodías más alegres. El violín, además, me da muchas posibilidades en mis shows y me encanta que a través de lo urbano pueda acercar este instrumento a mi público.

Para este álbum trabajó con Totoy El Frío, Gotex, L’Omy y Juanpordios! ¿Cómo fue trabajar con ellos?

Con cada uno fue una experiencia distinta pero siempre buena, todos tienen maneras de trabajar diferentes y pude aprender mucho. L’Omy es increíblemente genial para las letras y tiene un flow muy especial, es muy inspirador musicalmente; Totoy es un gran talento y tiene mucho que aportarle a cada canción en la que se suma, siempre rompe; Juanpordios! es irreverente y siempre busca cómo ponerle veneno a sus beats, es muy cómodo y divertido trabajar con él, y Gotex es lo que considero un artista en todo el sentido de la palabra: escucha, tiene una voz increíble y como productor tiene mucha magia.

¿Cuál es su canción favorita de “9 días”?

Con mi álbum me ha pasado algo muy bonito y es que según el momento en el que estoy tengo “una favorita”, todas han pasado por ese podio. En este momento, por ejemplo, estoy enamorada del sencillo. “9 días” es una canción que aborda todos los colores emocionales del álbum y eso me parece muy especial. Además el arreglo del principio de la canción me conmueve mucho, poder tener el “Lacrimosa” del Réquiem de Mozart es muy significativo para mí.

(Puede leer: David Bowie, el camaleón que este sábado habría cumplido 75 años)

¿Qué se siente debutar con un millón de “streams” en Spotify?

Me pareció increíble cuando mi equipo me lo contó. Pocas veces pienso en términos numéricos cuando se trata de mi música y darme cuenta de que mis canciones han sido reproducidas un millón de veces es algo muy grande, solo siento gratitud por quienes han recibido así mi álbum, por quienes apoyan y comparten mi sueño.

¿Qué quiere transmitir con este álbum?

Quiero que quienes escuchen se sientan conectados con las historias, que se diviertan, que canten, que puedan sentirse más fuertes y ganen algo de poder con las letras, haciéndolas suyas. Con este álbum, también quiero inspirar a los que me escuchan a que trabajen por sus proyectos. Para mí, era un sueño poder decir que logré uno de mis objetivos artísticos, poder entregarle a mi público, “9 días”, mi primer álbum.

¿Cómo podría describir el sencillo promocional del álbum?

“9 días” es una analogía de una novena de difuntos, en donde se narran del día uno al nueve las etapas de un duelo de un amor que se murió y que hay que enterrar, en donde al principio nos sentimos destruidos, con el corazón roto y a medida que van pasando los días nos vamos sintiendo mejor, va pasando el dolor. Tanto la letra como la música cuentan esto, comenzando con el “Lacrimosa” del Réquiem (misa de difuntos) de Mozart hasta finalizar el ciclo con música de fiesta.

KRISTAL - 9 DÍAS (Official video)

¿Qué narra el video oficial de la canción?

Visualmente, el videoclip es un espejo de la letra. Es una procesión que se transporta a un velorio que luego se transforma en fiesta, en donde todos los personajes van narrando con distintas situaciones las fases del duelo, llanto, tristeza, dolor, aceptación y liberación.

¿Cómo fue la experiencia de trabajar con los actores que participan en el clip?

Trabajar con amigos que además son artistas, actores, cantantes y soñadores siempre es un gusto. Son personas que han estado apoyando desde siempre mi proyecto y ponen al servicio del videoclip todo su talento y tiempo. Ellos son esenciales para lograr lo que quería con la historia, porque era vital imprimir realismo en las escenas y situaciones.

¿Quién es Kristal como artista?

Me considero una artista en constante crecimiento, que le encanta siempre pensar creativamente, explorar sonoramente y aportar diferenciales a su música, desde lo sonoro hasta lo visual. Soy versátil y no le tengo miedo a tomar caminos poco comunes artísticamente. Ser actriz me ayuda mucho en ese sentido y tocar violín también. Creo mucho en el poder transformador del arte y en la capacidad que tenemos para inspirar desde él. Creo que todavía me falta mucho por lograr y eso me emociona, ver un camino largo por recorrer.