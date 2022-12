Krönös: ahora nada los detendrá

El más reciente lanzamiento de la banda caleña Krönös se llama "Dame un abrazo". / Archivo particular Foto: JAIRO TIBAQUIRA CASTRO

Que esta es la banda más longeva y representativa del rock duro colombiano es un hecho irrefutable. No se trata de un logro sencillo. Es la suma de siete álbumes de estudio, cientos de actuaciones, miles de ensayos y una vida colmada de anécdotas entre camerinos, estudios, carreteras y memorables canciones.

Hablamos de un conjunto que nunca dejo de estar ahí para su fervoroso público. Demostrando que, por muy tropical que sea este país, siempre hay un lugar privilegiado entre muchos para disfrutar con las guitarras eléctricas bien tocadas, las baterías explosivas y una voz cubierta de gloria a través del paso del tiempo.

Krönös es uno de los mayores atractivos en la cuarta y última jornada de la edición 2022 del reconocido festival Rock al Parque. En medio de un cartel constituido por heterogéneas propuestas, la aparición de este combo será garantía de altas dosis de energía por cuenta de un repertorio reconocido gracias a piezas como “Mil doscientas sensaciones”, “Noches mágicas”, “Solo quiero rock and roll” y, por supuesto, su inmortal balada “Fuego en mis venas”.

Sin embargo, no todo es nostalgia. Krönös, comandado por el guitarrista David Corkidi y el vocalista Jorge Fresquet, su fiel compañero, arriban a esta masiva cita rockera con un flamante sencillo titulado “Dame un abrazo”. Una pieza dotada por los elementos característicos del grupo, enmarcada en una pulida producción realizada por el multiinstrumentista de origen italiano Alessandro del Vecchio. Se puede apreciar en todas las plataformas digitales.

“Es una canción con mucha piel. Evoca el reencuentro luego de lo que todos vivimos con la pandemia”, destaca el cantante.

“Está inspirada en la mágica conexión entre los seres humanos y cómo las relaciones dan sentido a nuestra existencia. Tiene el propósito de ser celebrada en vivo y cada vez que la interpretamos la respuesta de la gente es magnífica”, argumenta el rockero.

Según Fresquet, una vez se libera una de sus creaciones estas ya no les pertenecen. “Cuando canto me gusta escuchar a la gente corear los temas y disfrutarlos a su manera. Ese vínculo especial con nosotros es el que nos mantiene vigentes, con el ánimo de no detenernos por nada de este mundo”.

Precisamente esa es la consiga del que será su próximo paso discográfico. Nada nos detendrá es el nombre de la obra de la que a la fecha se ha desprendido el sencillo del mismo nombre, seguido por la canción “Y si te vas” y más recientemente “Dame un abrazo”. El artista confirma que esta última tendrá un videoclip nutrido por imágenes de su público más joven y que, de la mano de su lanzamiento, habrá una serie de shows por el país durante 2023.

La historia de este quinteto, complementado por el baterista José Beltrán, el bajista Camilo Gómez y el tecladista Luis Fernando Caballero, comenzó a mediados de los años 80 y continúa escribiendo brillantes capítulos. Este año tocaron en festivales importantes de Ibagué y Pasto, además de ser el acto invitado a la calurosa despedida ofrecida por la agrupación norteamericana Kiss en el Movistar Arena de Bogotá.

“Hemos recorrido un largo trayecto siguiendo nuestros sueños”, apunta Fresquet. “Cada ensayo con mis compañeros, cada nueva composición y ese próximo concierto son razones de peso para afirmar que hacemos lo que nos gusta en Krönös: brindar alegría con música hecha desde el corazón”.

Krönös en Rock al Parque 2022: Parque Metropolitano Simón Bolívar. Domingo 4 de diciembre a partir de las 3:00 p.m. Escenario Plaza.