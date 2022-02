Kunno, de las redes sociales a la música

Kunno alcanzó la fama en 2020 a través de la red social TikTok. / Cortesía Foto: BERNARDO LOZANO

¿Cómo llegó a TikTok?

Antes de llegar a esa plataforma subía contenido de bromas en mis redes sociales... uno de mis amigos me sugirió que abriera TikTok e hiciera los retos de baile. Al principio dije que no, porque sentía que no me gustaba y me daba un poco de flojera, pero igual abrí la cuenta, empecé con las caminatas y me fue muy bien.

Como influenciador debe tener claro qué es lo que quiere mostrar, ¿cómo definió el rumbo de su contenido en redes?

A mí siempre me ha gustado hacer de todo, desde comedia hasta baile, videos sobre mi vida, etc. Así fue como empecé a manejarlo. No quería que la gente viera solo que me maquillaba o que me gustaba la moda, así que empecé a distribuir el contenido. En Instagram me dedicaba al maquillaje y a los chismes, en TikTok era solo baile y comedia, y en Twitter me dedicaba a publicar cosas más ligadas a lo personal y al amor propio... así poco a poco fui manejando todo el contenido, y eso le gusta mucho a la gente, que no sabe qué esperar de mí.

¿Cuando empezó con este proyecto se imaginó que iba a lograr el éxito y la cantidad de seguidores que tiene hoy en día?

No tan rápido. Siempre tuve claro que esto era lo que quería, y sabía que si quería dedicarme a esto tenía que entregar todo de mí para que funcionara. Soy muy dedicado y disciplinado con lo que hago. Manejo mis días de acuerdo con mi trabajo y eso ha dado sus frutos, es parte del proceso... de hecho, debo agradecerle a la pandemia, porque gracias al confinamiento tuve la oportunidad de crecer mucho, la gente estaba en el celular todo el tiempo y creo que por eso logré ese salto tan rápido. Aun así, siento que todavía no ha llegado mi momento, pienso que este hasta ahora es mi despertar.

Además de las redes sociales se ha dedicado a la actuación, la música y el modelaje, ¿cómo han sido todas estas experiencias?

Vi mis redes sociales como un punto de partida para todo lo demás, porque tengo claro que en algún momento todo va a cambiar y quería hacer cosas diferentes. Empecé con la actuación, con algunas participaciones en programas, y grabé otras que van a salir este año. También estoy trabajando en mi música, que es una de las cosas que más me gusta hacer, pero más allá de eso mi sueño siempre había sido modelar, pero por mi estatura pensé que no iba a poder, y aun así ya se me presentaron cuatro oportunidades para estar en una pasarela, y ese sí que era mi sueño más grande.

¿Cómo se sintió actuando?

Muy bien. Justo la primera vez que actué en algo acababa de salir de una operación y no me podía mover, estaba todo hinchado, pero lo disfruté. Siempre he dicho que las cosas hay que hacerlas como sea, igual siempre habrá comentarios malos y buenos, lo importante es cómo tú hagas las cosas, porque eso es lo que te queda a ti y lo que les dejas a los demás. Nunca he tomado un curso de nada, todo lo he aprendido empíricamente y así ha sido toda mi vida, por ejemplo, mi primera pasarela fue en el New York Fashion Week, y me tocó hacerla como pude.

¿Qué proyectos se vienen para este año?

Me voy a dedicar mucho a la música... como ya se está reactivando la industria, vienen varios festivales, eventos, y voy a hacer muchas cosas por ese lado que por ahora no voy a adelantar. También haré un debut como DJ, quiero explorar ese lado, y, por supuesto, mucha actuación y mucho modelaje. Este año me verán en muchas facetas y sacando proyectos nuevos.