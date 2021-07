La banda de rock Nuvintage alza su voz frente al medio ambiente con “Selva”

Después de presentar la trilogía de los sencillos “Inerte”, “Al fin”, y “Camino”, cuyo hilo conductor invitaba a renacer y reinventarse, la banda de rock bogotano Nuvintage presenta su canción “Selva”. El tema fue escrito por su vocalista, Juan Vicente Pineda, quien colaboró con la mezcla y masterización junto a Geniver Eduardo en Colombia y España, el cual desnuda la angustia frente a la falta de cuidado del medio ambiente y de los animales.

“Este es un llamado de auxilio porque sentimos que tocamos fondo. El mundo no nos pertenece, lo compartimos. No queremos solamente hacer una canción que llene unos requisitos de forma y fondo. Surgió 100% de manera natural sintiéndonos culpables porque como seres humanos somos la enfermedad de nuestro planeta. ‘Selva’ es una mezcla de sonidos que nos lleva directamente al corazón del Amazonas y a la conciencia que, no debemos, sino que exigimos tener ante esta realidad inminente”, comenta Nuvintage acerca de la canción.

(Le recomendamos: Así suena “Don’t Go Yet”, el nuevo sencillo de Camila Cabello)

El video de “Selva” cuenta con un concepto 100% animado y fue hecho en su totalidad por Jorge Casas, guitarrista, compositor y encargado de la parte visual de la band

Nuvintage - Selva (Videoclip Oficial)

“Este clip nos muestra a un niño leyendo un libro llamado Selva el cual muestra a un jaguar, quien representa al medio ambiente, y a los animales en una constante lucha contra todo el mecanismo de contaminación que se ha generado. Es un video que nos muestra que debemos hacer algo para que las imágenes que tenemos del medio ambiente sean reales y no quede en un recuerdo”.

(Le puede interesar: “Tengo fe”, la nueva canción de Feid con ritmos románticos)

Para este segundo semestre del año Nuvintage no solo continuará reforzando el mensaje del cuidado del medio ambiente a través de sus canciones, sino que además, crearán nuevos sencillos donde dejarán en evidencia que la música es una herramienta primordial para superar cualquier adversidad que se presente en la vida.