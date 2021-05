La banda No te va gustar lanza un grito de auxilio con “Venganza”

El vocalista de la banda, Emiliano Brancciari, habla de lo que ha sido la composición y producción de un sencillo, que habla sobre buscar justicia y acabar con la violencia de género. Para potencializar el mensaje se unen en colaboración con la artista Nicki Nicole, quien a pesar de las diferencias de generación se une a un solo mensaje, a través de la música.

En medio de tiempos inciertos, la banda uruguaya No te va gustar se atreve a sacar un sencillo con el que exigen una mayor equidad entre hombres y mujeres. Una bandera que llevan por cerca de diez años y que descubrieron desde la música una forma de hacer sentir su lucha. En su camino han reconocido que no es fácil hacerlo solos y para ello, le hicieron una invitación a Nicki Nicole para que se uniera a su grito de “Venganza”.

A pesar de las diferencias de generaciones, en la música no hay edad que diferencie la pasión por mostrar el lado más combativo de esta. Su nombre no hace referencia a una guerra o al significado textual de la palabra, la banda en su letra clama por justicia.

La letra directa, contundente y un potente riff de guitarra es un adelanto de lo que será el próximo álbum “Luz”, que saldrá el 7 de mayo. El videoclip, dirigido por el cineasta uruguayo Adrián Israel Caetano (El Marginal, Un oso Rojo, Apache) y protagonizado por el gran actor y director argentino Claudio Rissi (El Marginal) en conjunto con la banda y Nicki Nicole, apela a un fuerte impacto visual, basado en la obra del artista plástico Juan Giribaldi, fusionado con el experimentado uso de cámara y luz de Caetano.

Emiliano Brancciari habló con El Espectador para contarle sobre el proceso del sencillo “Venganza”.

Venganza, ¿por qué este nombre?

Es una canción muy potente, muy simbólica. El nombre es precisamente en ese sentido, porque nadie quiere venganza sino justicia, pero al no llegar es como un grito desesperado. Queríamos que la canción tuviera la voz de una mujer, porque nosotros como varones no tenemos la capacidad muchas veces de ponernos en los zapatos de ellas, como a las situaciones de miedo que vive una mujer. Entonces nos pusimos a escuchar a diferentes artistas de diferentes géneros, de diferentes países hasta que vimos con la voz de Nicki, inmediatamente nos dimos cuenta de que era ella, era su voz y era la forma de decir las cosas. Le escribimos y nos contestó enseguida, dijo que se sentía muy feliz y esperaba estar a la altura. No solamente ella interpretó, sino que también escribió la parte que ella recita. Todo surgió de forma súper natura y así es como nosotros queremos que sean las colaboraciones.

Al ser una banda, ¿cómo se organizan para tomar las decisiones y mantener un equilibrio?

Las canciones salen de la intimidad de un solo lugar, puede que sea también de un contexto de una gira, luego pasamos a la sala de ensayos cada uno a colaborar entre todos, desde su experiencia para luego llegar a la parte final de la canción. En esta ocasión fue así yo grabo unas maquetas en mi casa y luego se las muestro a mis compañeros, lo que ellas me mandan yo lo incorporo en la maqueta y luego comenzamos a participar juntos. Esa fue la dinámica y así fue en “Venganza” y en el resto del álbum, después de que grabamos una especie de demo fue que se lo mandamos a Nicky para ya empezar a desarrollar lo suyo.

¿Cómo juntan el trabajo en contra de la violencia de género con cada sencillo?

Nosotros hace más de 10 años trabajamos con organizaciones contra la violencia de género con una canción llamada “Nunca más a mi lado” del año 2010, que era el lado del amor. Ahora esta canción misma es un grito desesperado por llamar la atención, que estemos atentos a eso que sigue siendo un drama en nuestros países muy grande y también de acabar con esa violencia machista con la que todos hemos contribuido más allá de que podamos estar en contra y hagamos fuerza, todos fuimos parte en algún momento de esa maquinaria que comenzará a desaprenderse, sobre todo con educar a nuestros hijos de otra manera.

¿Cómo ha sido recibido el proyecto a favor de la mujer?

Hemos sido muy bien recibidos por la inmensa mayoría. Es algo que no solo nos preocupa a nosotros, le preocupa muchísima gente más. Creo que estamos por el mismo camino de un montón de gente y es lo que nosotros sentimos, así que vamos a seguir en ese plan.

¿También han decidido regirse por la fórmula single by single?

Nos ha servido mucho a poder controlar un poco la ansiedad de qué va a venir con el disco, eso se ha puesto un poco de moda, pero somos fans definitivamente del momento en el que ya sale todo completo con un arte, con un concepto y con un orden. El hecho de poder sacar singles como estos nos mantienen muy atentos y se va mostrando un poco de lo que puede llegar a venir, pero lo más importante es apostarle al álbum que sale este 7 de mayo.

¿Cómo viven ese proceso de composición?

Ha sido un proceso para llevar a los productores, para grabar el disco o grabar la canción, los videos. Todo está muy difícil hoy día, pero tenemos la esperanza de que pronto podamos volver a sentirnos libres.

Este lanzamiento lo cantan junto a la también artista Nicky Nicole...

A pesar de las diferencias que puedan haber de generaciones entre los géneros, Ella es muy profesional y con la grabación del video, de la canción. Ella es alguien muy talentosa.

¿Qué sorpresas vendrán con el álbum “Luz”?

Vamos a tener unos invitados más, entre esos Anita de Toledo, que le invitamos para cantar una canción y terminó colaborando con un par de canciones más, quien fue corista de Fito Páez, de Gustavo Cerati, de muchos más y ahora está viviendo en Uruguay; así que por ese lado vienen los invitados. Obviamente incursionar en varios géneros que es lo que estamos acostumbrados y es un disco que sus letras transitan por los sentimientos y por las relaciones interpersonales.

¿Qué es “Venganza” más allá de lo musical?

Es una postura de poder romper lo que hace tiempo parecía irrompible y con la actitud de todos vamos a poder cambiar, aunque cueste, pero lo vamos a lograr.