La canción de Drake y The Weeknd creada con IA podría competir en los Grammy

El misterioso personaje aparece en redes sociales bajo el nombre de “Ghostwriter” y es el responsable de la creación de la canción "Heart On My Slevee". Foto: @Ghostwriter

La canción creada con Inteligencia Artificial “Heart On My Slevee”, que simula las voces de los cantantes Drake y The Weeknd, en estos momentos es evaluada por Academia de Grabación en Estados Unidos, que es la organizadora de los Premios Grammys. Así lo confirmó un portavoz de esta organización quien dijo que la razón principal para tenerla en cuenta es porque fue escrita por un humano.

Un representante del escritor anónimo “Ghostwriter”, quien pidió no revelar su identidad, también confirmó a The New York Times que recientemente presentaron la canción a los Premios Grammy en dos categorías: “mejor canción rap” y “mejor canción del año”. Así mismo, Harvey Mason, productor de la Academia, le dijo al medio estadounidense que la canción es “absolutamente elegible”, aunque deben analizar si está disponible comercialmente, puesto que fue bajada por las plataformas al poco tiempo de ser lanzada.

“Tan pronto como escuché esa canción supe que iba a ser algo con lo que tendríamos que lidiar desde el punto de vista de la Academia, pero también desde el punto de vista de la comunidad musical y de la industria”, agregó Mason, integrante de la organizadora de los Grammys, que ya habían anunciado que iban a recibir este tipo de creaciones musicales.

El equipo de “Ghostwriter” además señaló que esperaba crear conciencia sobre las posibilidades creativas y comerciales de los filtros de voz de IA, comparándola la tecnología con los primeros días del samples o muestreo de hip-hop o con el contenido generado por el usuario en YouTube.

“Ghostwriter”, el creador de “Heart On My Slevee”

“Ghostwriter” es el anónimo creador “Heart On My Slevee”, quien aparece en redes sociales cubierto con una sábana y unas gafas. A inicios de este año lanzó el tema, con ayuda de Inteligencia Artificial, simulando la voz de los artistas The Weeknd y Drake, que aunque ya habían colaborado estaban distanciados. Luego fue subida a plataformas digitales como Spotify, pero luego bajadas por petición de algunas disqueras, sin embargo, ya se había regado en redes sociales.

Esta vez el escritor volvió a aparecer en redes sociales anunciando una nueva producción bajo el nombre de “Whiplash”, esta vez, simulando las voces de los reconocidos raperos Travis Scott y 21 Savage, a quienes además pidió colaborar prontamente en un lanzamiento oficial. Según el New York Time, Ghostwriter junto con un grupo de colaboradores, se han reunido recientemente con sellos discográficos y plataformas musicales para conversar sobe el aprovechamiento de la Inteligencia Artificial en la música.

I used AI to make a Travis Scott song feat. 21 Savage… the future of music is here. Who wants next? pic.twitter.com/jFKLTzyzeT — ghostwriter977 (@imghostwrit3r) September 5, 2023

