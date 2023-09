Critican a Christian Chávez, de RBD, por mostrar los colores de la bandera LGBTIQ+

Christian Chávez Garza es un actor y cantante mexicano, conocido por su papel de Giovanni Méndez en Rebelde. Foto: Archivo Particular

Christian Chávez, vocalista de la agrupación mexicana RBD, es de nuevo protagonista en los titulares de prensa. Durante el más reciente concierto de la agrupación, que tuvo lugar en Estados Unidos, Chávez, quien abiertamente ha dicho que es gay, ondeó la bandera de su país natal, pero en cambio del verde y el rojo, el símbolo tenía los colores que represen a la comunidad LGBTIQ+.

Esta acción, que fue hecha con la intención de mostrar su apoyo a esta población, ha sido cuestionada por varios de sus compatriotas, quienes aseveran que esta modificación es un irrespeto a un símbolo patrio.

El cantante publicó el momento en sus redes sociales y escribió: “Gracias por escucharme y conectarse, ámense y respétense … Si no lo haces tú, ¿quién?”.

“De verdad no sé qué les pasa por la cabeza al querer cambiar la bandera de México, ya que parte de nuestros héroes nacionales arriesgaron su vida para que terminen saliendo con esas tonterías, una cosa es el respeto a la gente lgbt, pero la bandera de México no se toca”, expresó un seguidor. “Agárrate porque se te va a ir México encima, está prohibido hacer eso con nuestra bandera”, comentó otro internauta.

Así, varios mexicanos han asegurado que esta acción puede y debe ser castigada por el Estado, ya que alteró un símbolo nacional.

El Código Penal Federal de México, en su artículo 191, establece que: “Al que ultraje el escudo de la República o el pabellón nacional, ya sea de palabra o de obra, se le aplicará de seis meses a cuatro años de prisión o multa de cincuenta a tres mil (mexicanos) pesos o ambas sanciones, a juicio del juez”.

Mientras que en el artículo 192 determina que “al que haga uso indebido del escudo, insignia o himno nacionales, o de cualquier otra potencia extranjera, se le aplicará de tres días a un año de prisión y multa de veinticinco a mil pesos”. Sin embargo, hasta el momento, ninguna institución estatal se ha pronunciado al respecto.

La orientación sexual y la identidad de género de las personas es un derecho humano y las personas LGBTIQ+ no pueden ser discriminadas por expresar su sexualidad. Así mismo, según Naciones Unidas, los Estados deben “salvaguardar la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica de las personas LGBT e intersexuales. Toda limitación de esos derechos debe ser compatible con el derecho internacional y no discriminatoria”.

Algunos seguidores del artista han expresado su apoyo, incluso, señalan que es una referencia para jóvenes de su país.“Eres una representación y orgullo, gracias por ser la voz de muchos”, “Gracias por estas palabras, creo que todos nos identificamos un poco con lo que dices. Gracias por no tener miedo de enseñar a la gente que te ama quién eres de verdad, por ser una voz tan importante y poderosa para nuestra generación. Que hermoso verte así, tan fuerte, tan empoderado, tan CHRISTIAN CHÁVEZ”, son algunos de los comentarios a su favor.

Christian Chávez y su traje de mariachi rosa

El cantante y actor mexicano también fue blanco de críticas por un atuendo que utilizó durante el concierto de RBD en el Madison Square Garden, en Nueva York. Christian Chávez usó un traje de charro en color rosa y con tenis dorados, lo que fue visto como un irrespeto a la labor y la tradición de los mariachis.

Luisa Echeverría, Reina de la Federación Mexicana de Charrería, se pronunció al respecto y le dijo a Chávez que “te invito a que portes nuestra indumentaria, la de los charros, conforme a nuestros cánones y que nos permitas ser reconocidos en el mundo a través de tu arte también por la elegancia de nuestros trajes”.

Por su parte, el integrante de RBD se defendió de las críticas y aseguró que su vestuario no era un traje de charro y que su intención jamás fue ofender a alguien. “Estoy haciendo este video, es para las personas que se sintieron ofendidas, lo siento mucho, pero no es un traje de charro, yo no soy charro, esto es simplemente una interpretación de la mexicanidad como el color rosa mexicano, como algunas partes de México, pero es un show, yo no soy charro y no soy competencia. Obviamente, respeto muchísimo a su comunidad y si se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento fue así”, manifestó.

