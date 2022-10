La Chamber Music Society of Lincoln se presentará en el Teatro Mayor en noviembre

The Chamber Music Society of Lincoln Center (CMS) reúne a los mejores artistas internacionales y es reconocida por la extraordinaria calidad de sus presentaciones. Foto: Cortesía

Hace más de cincuenta años, en Nueva York, nació la orquesta Chamber Music Society of Lincoln Center (CMS). Su objetivo, desde el inicio, fue que las composiciones de cámara, a las que grandes compositores de la historia dedicaron gran parte de su obra, tuvieran un sitio permanente en la programación del Lincoln Center for The Performing Arts, uno de los complejos culturales más importantes del mundo.

Actualmente, dirigida por la pianista Wu Han y el violonchelista David Finckel y reconocida por la calidad de sus integrantes y por la variedad de su repertorio, The Chamber Music Society of Lincoln Center tiene su sede en la sala Alice Tully del Lincoln Center, uno de los corazones culturales de Nueva York y de Estados Unidos. Su agenda está copada de presentaciones permanentes en los principales escenarios de su país y de Asia y Europa. En su regreso a Bogotá, la orquesta tendrá dos conciertos en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo el 2 y 3 de noviembre a las 8 p.m., en los que interpretará piezas de Rachmaninov, Tchaikovsky, Prokofiev, Strauss, Beethoven y Brahms. Boletas de 80.000 y 100.000 pesos.

La rusia de Rachmaninov, Tchaikvsky y Prokofiev

En su concierto del miércoles 2 de noviembre, a las 8 p.m., la agrupación conformada por Wu Han en el piano, Aaron Boyd y Cho-Liang Lin en los violines, Matthew Lipman y Timothy Ridout en las violas, y Dmitri Atapine e Inbal Segev en los violonchelos, interpretará ‘Trio élégiaque en sol menor para piano, violín y chelo’ de Rachmaninov, ‘Andante cantabile’ Del ‘Cuarteto de cuerdas n° 1′, y ‘Sexteto para dos violines, dos violas y dos chelos’, ‘Souvenir de Florence’ de Tchaikovsky y finalizará con ‘Sonata en re mayor para violín y piano’, de Prokofiev.

El encanto de la Alemania romántica

El jueves 3 de noviembre, a las 8 p.m., la CMS presentará un repertorio compuesto por ‘Sexteto para cuerdas’ De ‘Capriccio’ de Strauss, ‘Sonata en do menor para violín y piano’ de Beethoven, ‘Scherzo’ De ‘Sonata F-A-E para violín y piano’ y ‘Sexteto n° 2 en sol mayor para dos violines, dos violas y dos chelos’ de Brahms.

Sobre la orquesta

Cada temporada, The Chamber Music Society of Lincoln Center reúne a los mejores artistas internacionales que selecciona de una lista de más de 120; además, muchas de sus presentaciones son transmitidas a través de su página web, por radio y televisión, o están disponibles como álbumes digitales y discos compactos. Además, la CMS apoya y apadrina la carrera de jóvenes artistas mediante el programa Bowers, el cual le brinda la oportunidad a jóvenes y talentosos músicos y ensambles de hacer constantemente parte de diferentes actuaciones.