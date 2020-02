"La clave de los festivales es estar abiertos a nuevos géneros": Aterciopelados

Redacción música

Hablar de Aterciopelados es hablar de la historia del rock colombiano. La agrupación integrada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, que se conformó en 1990 y logró ganarse el corazón de los ciudadanos con sus letras cargadas de protesta, y que desde el inicio han pedido grandes cambios en la sociedad. Con ocho álbumes de estudio, tres de ellos incluidos dentro de la lista de "Los 250 álbumes más importantes del rock iberoamericano", Aterciopelados se ha convertido en una banda de talla mundial. (Lea también: Estos son los artistas que se presentarán en el Jamming Festival 2020)

Este año la agrupación cumple sus 25 años y la celebración viene acompañada de la participación en el Festival Jamming y en en el caso de Andrea Echeverri, en ‘Gracias Totales’. “Estamos muy emocionados de participar de este evento, creemos que es importante la relación con artistas de otros géneros, como es el caso de Damián Marley o Green Valley, que son grandes exponentes del reggae”, aclara Héctor.

Consideran que hacer un día para los ritmos afrocaribeños y uno para el rock y otros géneros es una parte importante para la organización de los festivales. “La clave está en vincular varias bandas en un solo lugar, darles paso a otros géneros y que interactúen entre todos. Con el tiempo las personas y los eventos musicales se ha ido adaptando a esta tendencia de hacer conciertos con varios artistas. Es como un supermercado, en donde vas y encuentras de todo a un mismo precio”, asegura Andrea Echeverri.

Dentro de sus expectativas está impactar a los asistentes del festival, pero no solo aquellos que los han seguido en estos 25 años de carrera sino a los que no han tenido la oportunidad de oír sus letras. Para Andrea participar del Jamming es la oportunidad perfecta para darse nuevamente a conocer, “pues habrá desde los que nos vienen escuchando desde siempre, hasta los que nunca nos han oído y peor aún, los que jamás nos oirían. Eso es un reto, que además genera muchos nervios, pero la meta es seguir adelante como lo hemos hecho desde el 2014 cuando nos unimos de nuevo, seguir enganchando a más personas con nuestras letras”. (Le puede interesar: Andrea Echeverri lamenta que sus letras que piden un cambio sigan vigentes)

Durante el 2019, Aterciopelados recorrió Latinoamérica, Estados Unidos y Europa con su “Claroscura Tour”, presentaron el remix de ‘Ay Ombe (Vamo a Relajar el Pony)’ junto a Jorge Celedón y su más reciente sencillo: “En la Ciudad de la Furia”, una nueva versión del clásico de Soda Stereo, con sonidos cyberpunk y un video retro futurista rodado en la ciudad de Buenos Aires, sencillo que también interpretará en el festival. "Será como un estreno, esta canción la hemos cantado muy poco desde que la presentamos. También pensamos en un cambio total en este evento. Aunque vamos a hacer un recorrido por canciones viejitas, vamos a presentar algo muy diferente a lo que están acostumbrados", dice la agrupación.

Andrea Echeverri por su parte, está preparándose para su presentación en Gracias Totales, la gira final de Soda Stereo y el que sería un gran homenaje a su histórico líder, Gustavo Cerati, quien falleció en 2014, pero que estará presente en el evento a través de las pantallas. "Sentí mucha felicidad porque nosotros giramos con ellos en un momento donde Aterciopelados estaba empezando, entonces fue una cosa súper bonita. Recuerdo cuando Cerati me invito a cantar ‘En la ciudad de la furia’, yo me derretí en ese momento y como salió tan bonito, se nos dio varias oportunidades de volvernos a reunir en tarima. Tocamos varias veces con Soda Stereo y cuando él cuando estaba solo. Yo soy fans de él, cuando el falleció fue una tristeza horrible, y ahora que me hayan incluido es grandioso. (Además: Soda Stereo, el capítulo final está por cerrar)