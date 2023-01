La demanda más grande contra el reguetón involucra a Daddy Yankee y más cantantes

Daddy Yankee, Karol G y Anuel AA son algunos de los artistas que participan en las canciones demandadas. Foto: Youtube

La casa productora Steely & Clevie Productions entabló una demanda en contra de más de 30 artistas, productores y sellos discográficos por el “uso ilegal” de los elementos del ritmo “dancehall jamaiquino” de Fish Market, más conocido como “dembow”, el cual fue lanzado en 1989. El documento, que consta de 82 páginas, fue presentado en exclusiva el pasado 6 de enero por el portal Dancehall Mag e involucra a artistas de talla internacional como el cantante puertorriqueño Daddy Yankee.

Aunque originalmente la petición estaba enfocada en el cantante Luis Fonsi, alegando que varias de sus canciones tenían elementos creados por Steely & Clevie Productions que infringían con los derechos de autor, esta se consolidó en una sola acción legal que incluye a múltiples figuras del reguetón.

Según los registros judiciales obtenidos por DancehallMag, los acusados se dividen en tres grandes grupos de artistas: El Chombo, Luis Fonsi y Daddy Yankee. Mientras que los demandantes son Cleveland Constantine Browne (Clevie), Anika Johnson, representante del fallecido Wycliffe Johnson (Steely), quien murió en 2009 en Nueva York a los 47 años, y Steely y Clevie Productions Limited.

Canciones y otros artistas implicados

Entre las canciones señaladas de Luis Fonsi figuran “Bésame” con Myke Towers, “Calypso” con Stefflon Don, “Date La Vuelta” con Sebastián Yatra y Nicky Jam, “Despacito” y “Despacito Remix” con Daddy Yankee y Justin Bieber, “Échame La Culpa” con Demi Lovato, “Imposible” con Ozuna y “Perfecta” con Farruko.

De Daddy Yankee figuran 40 canciones, entre las que sobresalen éxitos como “Gasolina”, “Dura”, “Hula Hoop”, “La Rompe Corazones” con Ozuna, “Shaky Shaky”, “Rompe”, “Latigazo”, “Lo Que Pasó, Pasó” y “Te ves bien”.

En los 40 temas señalados, el cantante puertorriqueño comparte las acusaciones con artistas como Anuel AA, Wisin y Yandel, Sech y Ozuna. El sello discográfico Sony Music también aparece entre las empresas demandadas.

Por su parte, Steely & Clevie Productions alegó que el artista y productor panameño El Chombo utilizó el ritmo de Fish Market en su canción “Dame Tu Cosita”. El remix de este tema, que se lanzó el 24 de agosto de 2018, cuenta con la participación de Pitbull y Karol G y también se identifica como obra infractora en la demanda consolidada.

De acuerdo con la información difundida por Dancehall Mag, la demanda describe que el ritmo contaba con “una pandereta que suena en todo el compás, un ‘tom’ sintetizado que toca en los tiempos uno y tres, y timbales que tocan un redoble al final de cada segundo compás e improvisación libre sobre el patrón durante la duración de la canción”. El documento presenta como material de apoyo unas imágenes de pentagramas que incluyen transcripciones de los “tracks” instrumentales, comparando el ritmo de Fish Market con varias de las canciones señalas como infractoras.

Por su parte, artistas del género urbano como el cantante puertorriqueño Alexio La Bruja, conocido por los sencillos “Tumba La Casa” y “Tara Tarara”, han criticado la demanda manifestando que el Fish Market se trata de un patrón rítmico de uso libre. “Eso es un patrón rítmico de una batería. No es demandable, a menos que sea un “sampleo” y el “dembow” es algo que cualquier productor puede hacer sin “samplear”. Si no fuera por el patrón rítmico de una percusión, no existirían géneros como la salsa, el merengue, la bachata, la balada, el rap, etc.”, escribió el cantante a través de su cuenta de Instagram.