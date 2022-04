La Filarmed regresa con tributo sinfónico a Bon Jovi

Bon Jovi Tributo Sinfónico se dará cita en el Teatro Metropolitano el próximo 30 de abril. Foto: Cortesía

Tras dos años de esperarlo, regresan los tributos sinfónicos, los homenajes a las más grandes bandas de rock de la historia. La Fundación 1+1 y la Orquesta Filarmónica de Medellín se unen en una noche de glam y rock para presentar el concierto en vivo “Bon Jovi Tributo Sinfónico”.

La energía del rock, la música y la solidaridad, tres elementos que han unido a Fundación 1+1 y Filarmed, vuelven este año para tributar en vivo a Bon Jovi, una de las bandas más influyentes del rock que ha estado en la escena musical por más de tres décadas.

Bon Jovi, una banda con raíces setenteras

Bon Jovi es una banda estadounidense de rock formada en 1983 en Nueva Jersey por su líder y vocalista Jon Bon Jovi.

Las raíces de Bon Jovi se gestaron desde fines de los setenta en Nueva Jersey, cuando estaban viviendo la transformación de la escena del rock mundial, con el legado que dejaba la vieja guardia y el hard rock para dar paso al surgimiento del heavy metal de la nueva ola que llegaba de Inglaterra. Elementos que desde 1983 los cinco músicos, con Bon Jovi a la cabeza, tomaron para definir su estilo, el cual fue amoldándose con cada década.

Sus inicios con el heavy metal lo tuvieron en sus primeros trabajos Bon Jovi y 7800° Fahrenheit en temas como “Runaway” y “In and out of Love”, y ya en 1986 con su exitoso “Slippery When Wet”, que ha alcanzado más de 28 millones de copias vendidas en el mundo, con canciones tan sonadas como “You give love a bad name”, “Livin’ on a Prayer” y “Wanted dead or alive”, donde la atmósfera del teclado daba un toque diferencial con las bandas de la escena.

La gran actividad de giras al lado de reconocidas bandas del momento, permitieron que su música, con componentes de hard rock melódico al lado de power baladas tan exitosas como “Always”, “Never Say Goodbye” o “This Ain’t a Love Song”, les diera la oportunidad de establecerse como banda referente para sonar en radio y presentar sus videos en canales tan importantes como MTV.

Repertorio

El público disfrutará icónicas canciones como “Livin’ on a Prayer”, “You Give Love a Bad Name”, “Wanted dead or alive”, “It’s my Life”, “Always” y “Runaway”, entre muchas otras canciones que descargarán emociones en el público.

La Orquesta estará acompañada por la Banda 1+1, integrada por los cantantes Alejandro Cuevas, Santiago Vélez y Lucho Cano; el baterista Daniel Mejía, los pianistas Melissa Mejía y Cristian Hernández; los guitarristas Pablo Castaño y Pipe Carmona y el bajista Santiago Barrera.