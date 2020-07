La franja #15MINBienestar, del Teatro Mayor, se renueva en julio

View this post on Instagram

¡Viernes de sabor latino! Dale a tu cuerpo energía al ritmo del merengue y baila con alguien más. En esta sesión de #15MINBienestar de #AlmaEnMovimiento Santiago Rojas (@santiroyis) te mostrará una dinámica diferente en la podrás aprender dos pasos y vueltas para hacer acompañado. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Nivel de exigencia: media ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Encuentra más en 👉 www.almaenmovimiento.org