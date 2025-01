Canserbero y Estefanía Rasetta: una historia de amor a ritmo de rap

Canserbero fue asesinado el 19 de enero de 2015. Foto: Ilustración: Viviana Marcela Velasquez Bello

Cuando supo de la muerte de su exnovio, aquel martes 20 de enero de 2015, Estefanía Rasetta estaba trabajando en un bar en Dinamarca, a varias horas de diferencia y miles de kilómetros de distancia de Maracay, Venezuela. No pudo más que llorar, tomar y poner durante toda la noche, hasta que terminó su turno, todas las canciones de rap que le recordaban a él.

Si alguno de los daneses que estaba allí se hubiera acercado a preguntarle quién era ese que retumbaba en los bafles, Estefanía no hubiera dudado en decirle que era un tipo de otro planeta, sincero e incómodo, que transformó toda su desdicha y su dolor en canciones, que era Tirone, su exnovio, el hombre que le dio vida a Canserbero, el emblemático rapero que había muerto ese día en circunstancias extrañísimas en un conjunto residencial de Maracay.

Lo que no sabía era lo que se le vendría después, que muchos de los fanáticos y seguidores de Canserbero empezarían a escribirle insistentemente a preguntarle por él, por las canciones que le había dedicado, a pedirle que hiciera videos contándoles detalles de su vida, del tiempo que pasaron juntos, que los acercara a él ahora que no podrían verlo más.

“Es bellísimo sabes, me escriben, me mandan canciones y notas de voz cualquier cantidad de persona. Yo al principio intentaba ignorarlos pensado que ya eso pasó, y no respondía nada, pero después empecé a sentirme hasta egoísta de no compartir estos recuerdos porque hay tanta gente que me dice que él les salvó la vida, que todo ese amor prefiero regresarlo para no cortarlo”, cuenta Estefanía Rasetta.

Canserbero rapeaba lo que vivía, y su relación con Estefanía, lo que vivieron y lo que no, los recuerdos, los deseos y los sueños, lo que se dijeron y lo que les faltó, quedaron inmortalizados en canciones que aparecen en distintos momentos de la discografía del rapero, como “Pensando en ti”, “Querer querernos”, “Fácil” y “Stupid love story”, que son algunas de sus canciones más conocidas.

Estefanía y Tirone se conocieron en una fiesta en el año 2009. Ella no sabía quién era Canserbero, muchos menos sabía de Tirone, pero esa fiesta, en la que se ataron para siempre, quedó registrada en una foto que Estefanía guarda como un tesoro, y en una de las canciones que él escribió, “Querer querernos”.

Canciones que Canserbero le escribió a Estefanía Rasetta, su exnovia

Desde entonces estuvieron juntos dos años. “Él era muy especial, un tipo demasiado de otro planeta, o sea desde la forma mirar… fue una relación bastante intensa. En esa época, él estaba muy solo, se había ido de su casa, sus hermanas vivían lejos, y él trabajaba muchísimo. Nos ayudábamos mucho, era demasiado hermoso porque vivíamos cosas impresionantes y además eran como demasiadas primeras cosas”, recuerda Rasetta.

Con Estefanía Rasetta, Tirone viajó por primera vez en avión, estuvo por primera vez en un hotel y tuvo su anhelado primer Nintendo. La casa de ella fue su casa y su familia, en parte también. Con Tirone, Estefanía fue por primera vez al ‘barrio’, a los toques y encontró el rap, que le planteaba a la vida otras posibilidades.

“Él me abrió el mundo absolutamente, fue algo así como que ¡despierta! Fue una experiencia de mi vida que no sé ni cómo describirlo, y yo sé que para él también lo fue, nos mostramos mundos paralelos, como que pegamos los polos”.

De repente y por el asedio de los fanáticos, todo lo que ella creyó dejar atrás cuando terminó con Tirone, se le puso de nuevo al frente. Allá lejos, lejísimos del mundo que habitó con él, a ese lugar que estaba a horas de diferencia y miles de kilómetros, llegó de nuevo él con sus palabras convertidas en canciones.

“Cuando terminamos yo me desaparecí, me fui del país, imagínate. Esa noche él regresaba de Caracas, estaba grabando el fin de semana donde KPU. Yo lo iba a buscar al terminal y no fui. Él intentó hablar conmigo muchísimo, y yo no salía de mi casa, mi hermano le decía que yo no quería hablar, entonces él me gritaba desde afuera que me iba a hacer canciones” recuerda.

En las canciones que le hizo, le dijo todo lo que quiso decirle. Imaginó todos los escenarios posibles, que no volvían a verse, que se reencontraban ya viejos, o que ella iba, ya anciana, a visitar su tumba. Porque Canserbero, que parece haber visto pasar su vida antes de vivirla, dejó escrito en sus canciones todo lo que para él era importante. Habló con la misma intensidad de la muerte y del amor, porque no tuvo miedo ni de amar ni de morir. Y aunque Estefanía no fue su única novia, Canserbero, en sus canciones, la inmortalizó como su gran amor.

“Él se aferró a lo bonito porque todo lo malo le pasaba, la vida fue muy injusta con él, pero él se aferró a ella y al amor, que era lo que quería realmente, lo tenía claro y lo gritó en todas sus canciones. Y es muy loco que… bueno, al final eso fue lo que dio a tanta gente”.

Y dando amor se llevó consigo el miedo, por lo menos el de Estefanía Rasetta, que aunque ya no pudo verlo más, volvió a encontrarlo en sus canciones y en su rap. Porque después de vencer la vulnerabilidad que sentía al pensar en compartir detalles de su intimidad, decidió rapear también y encontrarse de nuevo con Tirone desde ahí.

“Creo que eso era lo que más me dolía y a lo que más le temía, a enfrentarme a escuchar todas sus canciones. Lloré, sentí mucha rabia, grité los coros a todo pulmón, fue horrible, fue como reencontrarme con eso, con la vida y la mezcla de sentimientos fue muy intensa, pero ahí fue que dije, voy a hablar, de todas maneras es imposible desligarme de eso y al final me van a amar y me van a odiar por las mismas razones”, dice Rasetta.

Empezó a hablar, a responder las preguntas que le hacían los fanáticos, y terminó rapeando, y escribiendo de la mano de muchos de ellos, la canción “En homenaje”, un tema dedicado a Tirone que se publicó el 11 de marzo de 2022, el día de su cumpleaños.

“Hay muchos tributos, pero yo quería algo que fuera escrito por toda esa gente que me escribe todo el tiempo a decirme que lo ama y que él le salvó la vida, pero que no saben como mandárselo a él, sabes, entonces yo abrí eso y la canción es increíble, es hermosa. Yo realmente creo que lo que nos hace fuertes del otro lado son todos esos links que hicimos con las personas, o sea todo ese amor, él bien que hiciste, me parece que eso es lo que nos llevamos”, dice Estefanía Rasetta, ahora más conocida como Tefa Libre, su nombre de rapera.

