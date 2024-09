Ryan Castro, el camino para prender radios y encender teles

Ryan Castro se presentará por primera vez en el Movistar Arena este viernes. Foto: Cortesía

“Cuando estaba empezando le metía muy duro al graffiti y dejé par de marcas por ahí en la zona. Como en este disco quiero mostrar todo eso que me parece chimba y me representa, van a ver mucho de ese arte, mucha patineta, moto, y todos esos juguetes que me gustan”, escribió Ryan Castro en su página web sobre “El cantante del ghetto”, su álbum debut que cuenta en canciones la historia de su vida y de sus orígenes.