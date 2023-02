La música y la revolución del Super Bowl

Jennifer Lopez durante su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 54 de la NFL entre los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City el domingo 2 de febrero de 2020 en Miami Gardens, Florida. (Foto AP/Charlie Riedel) Foto: AP - Charlie Riedel

El “show” de medio tiempo del Super Bowl se ha convertido en uno de los eventos más alabados y esperados por los fanáticos no solo del fútbol americano, sino también por los seguidores de la música.

Michael Jackson, Beyoncé, Prince, Coldplay, Shakira, Jennifer López y Lady Gaga han pasado a la historia como los “shows” más destacados del medio tiempo.

A pesar de que el Super Bowl tiene más de 50 años de antigüedad, fue en 1970 cuando se empezaron a tomar en cuenta expresiones musicales como el jazz, y en 1980, Disney comenzó a utilizar este espacio para promover sus producciones.

En 1990 los organizadores empezaron a darles la oportunidad a artistas contemporáneos para llegar a otras audiencias. Pasaron por New Kids on the Block y Gloria Estefan antes de dar en el clavo y convertir el partido en uno de los espectáculo más vistos de cada año.

Michael Jackson

La actuación de Jackson en el Rose Bowl, en Pasadena, California, subió de categoría este evento deportivo, marcó la división y una nueva era de lo que se conocía del medio tiempo desde 1967.

Tras el bajo “rating” (-22 %) que había dejado el partido en 1992, organizadores del evento comenzaron a pensar en estrategias que resignificaran ese cuarto de hora; su objetivo, según declaró Jim Steeg, entonces director ejecutivo de eventos especiales de la liga, al “New York Times”, era atraer a personas de 18 a 34 años con actos modernos que llamaran la atención, y en ese entonces, Michael Jackson llevaba dos años del estreno de su álbum “Dangerous”, de 1991.

Prince

El espectáculo que brindó Prince en el Dolphins Stadium en Florida ha sido considerado por la NBC, cadena televisiva que transmite el partido, como el mejor “show” de medio tiempo en el último “ranking” que realizaron el pasado 2 de febrero.

Bajo las gotas de lluvia que caían al escenario, que tenía forma del símbolo del amor de Prince, el cantante norteamericano dio inicio al “show” con un juego de pirotecnia que se lanzaba al ritmo de “We Will Rock You”, de Queen, mientras el artista salía a escena y los fanáticos se agolpaban alrededor.

Shakira y Jennifer López

El 2020 estuvo marcado por la pandemia y fue un año difícil para el mundo entero, los problemas de salud, el distanciamiento y la nueva virtualidad llevaron a una crisis económica que afectó a un sinnúmero de actividades, entre ellas las del mundo del espectáculo.

Antes de los grandes cierres y del confinamiento, el campeonato del Super Bowl pudo ser realizado el 2 de febrero de ese año, cuando los Jefes de Kansas City y los San Francisco 49ers competían en la búsqueda del Supertazón.

El “show” se destacó por sus juegos pirotécnicos, coreografías de alta categoría y las voces en conjunto de Shakira y Jennifer López, que interpretaron temas populares como “Loba”, “Suerte”, “Hips don’t Lie”, “Jenny from the Block”, “On the Floor” y “Waka, Waka”.

La colombiana brindó un homenaje especial a la champeta y el mapalé durante la primera parte del “show”, mientras que la neoyorquina-dominicana, por su lado, sacó a relucir sus pasos de salsa. Las artistas estuvieron acompañadas por Bad Bunny y J. Balvin, y su “show” es, hasta el momento, el más visto en YouTube, con más de 260 millones de vistas.

El “show” de Rihanna

Durante la presentación del aclamado medio tiempo del partido de fútbol americano que definirá quién es el mejor equipo de la NFL, si las Águilas de Filadelfia o los Jefes de Kansas City, estará Rihanna, apaciguando los humos de los fanáticos para dar un “show” donde se espera que más de 100 millones de personas desde sus hogares sigan el minuto a minuto.

La cantautora barbadense, ganadora de nueve premios Grammy, decidió regresar a los escenarios después de siete años de ausencia. Durante la rueda de prensa que se realizó este jueves, antes del gran partido, dijo: “Es importante para mí hacer esto, es importante para la representación, es importante que mi hijo vea esto”.