La Nueva Filarmonía, la otra mirada de las sinfónicas de Bogotá

Ricardo Jaramillo es el creador y director de la Nueva Filarmonía de Bogotá, una orquesta sinfónica independiente que se financia a partir de invitaciones a festivales y concursos. La orquesta fue fundada en 2014 con un equipo en el que se entremezclaban personas con años de experiencia en la escena clásica musical y jóvenes recién egresados con ganas de explotar su talento.

Durante estos casi nueve años de trayectoria, la orquesta ha sido acreedora a reconocimientos como el Latin Grammy a Mejor álbum de música clásica en 2019 por su producción “Regreso”. La propuesta musical de la Nueva Filarmonía de Bogotá va más allá de los clásicos sinfónicos de Mozart, Beethoven o Chopin, y se arriesga a explorar otros sonidos. En 2019, por ejemplo, interpretó la banda sonora de “La casa de papel”, la popular serie de Netflix.

A diferencia de las filarmónicas o sinfónicas adscritas a programas oficiales, para su funcionamiento, la Nueva Filarmonía funciona a partir de las invitaciones a eventos, participaciones en festivales y concursos que ellos mismos buscan. “Lo bueno de esto es que nos permite ser un poco más flexibles”, dice Jaramillo, un director artístico y musical con experiencia en escenarios de Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Argentina, México, Venezuela y Perú. La presentación que más recuerda, comenta, fue en 2015 en la sala de conciertos Carnegie Hall en Nueva York, escenario en el que se han presentado Frank Sinatra y Nina Simone, entre muchos otros.

“Trabajé seis años como director asistente en la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En 2011 arranqué una nueva etapa en mi profesión y conseguí varios trabajos, de ahí empecé a conocer una cantidad de músicos bastante interesantes. Por inquietudes de personas cercanas a mí en ese momento, me sugirieron crear una orquesta; entonces, me apoyé en un músico joven que conocía y me decía que claro que se podía hacer una”, cuenta el director, que logró armar su propia orquesta a partir de un semillero.

La creación del grupo que hoy dirige tenía una motivación: brindar a jóvenes músicos egresados una oportunidad dentro del círculo de instrumentistas sinfónicos. “A partir de un grupo de semilleros que creé en Misi Producciones, pude establecer una red de iniciación que me permitió juntar a músicos jóvenes y veteranos que conformaron este primer conjunto”.

En 2020 las invitaciones no demoraron. Ese año lo invitaron por primera vez al IX y X Festival de Música Sacra de Bogotá y al concierto de clausura de la décima edición de Música Religiosa de Bogotá, que se cerró en Mompox, Bolívar.

En la gala de la 20.ª edición de los Latin Grammy, la Nueva Filarmonía asistió, sin saberlo, a la entrega de su primer gramófono por su producción “Regreso”, escrita por el compositor y conguero Samuel Torres, quien también fue homenajeado.

La amistad del director y el compositor se inició cuando Torres fue alumno del creador de la Filarmonía, años atrás, y se fue fortaleciendo mientras que el conguero se consolidaba como percusionista. Años antes, Jaramillo le propuso a su colega crear la Nueva Filarmonía y componer algunas piezas musicales que él mismo podría dirigir.

“Con este proyecto estuvimos un tiempo de gira por Europa. Para cada ciudad, Samuel escribía una obra diferente y eso me animó a decidir que este repertorio fuese el primer trabajo discográfico de la orquesta. Al ser tan nueva, teníamos que llegar con algo innovador fuera de lo que conocemos de Beethoven, que se ha contado mil veces”. Fue así cómo nació “Regreso”, una producción que combina los ritmos clásicos tradicionales europeos con el latín jazz.

La Nueva Filarmonía siguió explorando diferentes sonidos, en esta ocasión del folklore del Pacífico colombiano. En 2022 trabajó junto a la agrupación Herencia de Timbiquí. Juntos crearon “Disciplina”, su primer álbum en conjunto con 12 temas.

“Coincidimos por primera vez con Herencia en alguna ocasión en un sinfónico, donde artistas populares se unen a las orquestas para realizar una presentación en conjunto. Trabajamos muy bien desde un inicio y tiempo después Begner, uno de los cantantes del grupo, me contactó y me propuso este proyecto”. Uno de los temas más representativos de este álbum es “Vengo del Pacífico”, en el que homenajean a los pueblos, personalidades representativas, gastronomía, paisajes, artistas, festividades y tradiciones más importantes de esta región.

La orquesta se mueve a partir de su interés por llegar a más público y romper los prejuicios sobre los sonidos sinfónicos. “Nuestra invitación está en que conozcan y se enamoren de esta musicalidad y de los talentos de quienes la interpretan”. También busca incentivar al público más joven a unirse para seguir creando nuevos repertorios llenos de contemporaneidad.