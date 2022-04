La Orquesta Filarmónica de Bogotá llega a Suecia

Los músicos de la Orquesta ofrecerán desde clases magistrales e interpretarán varios conciertos, entre los cuales se encuentran los de violín y violonchelo de Tommie Haglund. Foto: Cortesía

Tras dos años de innovar para llegar a nuevos públicos a través de presentaciones que combinaron la presencialidad y los canales digitales, la Orquesta Filarmónica de Bogotá vuelve a presentarse en los escenarios del mundo. Entre el 20 y el 28 de abril, asistirá como invitada al prestigioso Festival liderado por el reputado compositor sueco Tommie Haglund y que tendrá lugar en las ciudades de Halmstad, Malmö, Linköping y Falkenberg.

Los músicos de la Orquesta ofrecerán desde clases magistrales e interpretarán varios conciertos, entre los cuales se encuentran los de violín y violonchelo de Tommie Haglund, con las participaciones de Cloe Hanslip y Santiago Cañón-Valencia como solistas respectivamente y el concierto Nº 21 para piano de Mozart con el pianista cubano Marcos Madrigal como solista.

La dirección de la Orquesta estará a cargo del maestro sueco Joachim Gustafsson, quien se desempeña como director titular de la Filarmónica de Bogotá desde 2021.

También interpretarán composiciones como The Daughter of the Voice junto con las sopranos Teresia Bokor y Malin Christensson; el Gran Tango de Astor Piazzolla y Cinco Piezas para piano de Frederick Delius a cargo del maestro Marcos Madrigal.

Adicionalmente, la música de cámara también hará parte de este reconocido Festival. Estará a cargo de varias presentaciones del Quinteto Femenino Filarmónico, el Ensamble de Cobres y el Ensamble Entrevera’o, agrupaciones todas conformadas por músicos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

“Esta gira es un acto de optimismo y celebración”, asegura David García, director General de la Orquesta, quien lideró que la Filarmónica hiciera música sin parar en un contexto de alta incertidumbre como el que generó la pandemia.

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se ha destacado por su versatilidad y por combinar un profundo compromiso con lo local al hacer presencia permanente en todos los barrios y localidades de la ciudad, con la posibilidad de llegar a los escenarios mundiales que han sido cuna de la música sinfónica.

Así mismo, y con estas presentaciones, la Orquesta lleva a otros lugares del mundo el mensaje de construcción de paz que desde 2020 ha promovido en Bogotá en contextos de alta tensión social. “Somos una Orquesta comprometida con la paz, y en un mundo marcado por la incertidumbre de la pandemia y ahora de la guerra, llevamos este mensaje desde la capital colombiana hasta Suecia”, asegura García.

Agenda de conciertos en Suecia (Hora de Suecia)

Abril 22

- 19:00H - Concierto de inauguración en el Najaden Concert Hall – HALMSTAD

Orquesta Filarmónica de Bogotá Joachim Gustafsson - Director titular

Chloe Hanslip - Violín Santiago Cañón-Valencia - Violonchelo

Concierto Alternos:

- 14:30H - Concierto en Music on the town.

Quinteto Filarmónico Femenino y Ensamble de Cobres

- 22:30H - Concierto en la Iglesia de San Nicolás

Aníbal Dos Santos, Marcos Madrigal y Jakob Kellerman

Abril 23

Conciertos Alternos:

- 10:00H - Concierto en la Iglesia de San Nicolás

Luis Martín Niño, Sergei Sichkov, Jacob Kellermann, Aníbal Dos Santos, Marcos Madrigal

- 14:00H - Concierto en Music on the town

Quinteto Femenino Filarmónico

- 15:00 H - Concierto en la Iglesia de San Nicolás

Aníbal Dos Santos, Jakob Kellermann y Ensamble Entrevera’o

- 19:00H - Concierto en la Iglesia de San Nicolás

Luis Martin Niño - violín, Camilo Benavides - violonchelo, Guillermo Marín - clarinete, Emmanuel Rivera - arpa, Sergei Sichkov - piano, William León/Victor Hugo López – percusión. Joachim Gustafsson – Director.

Abril 24

- 16:00H - Concierto en el Najaden Concert Hall – HALMSTAD

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Joachim Gustafsson - Director titular

Emmi Christensson - Voz

Marcos Madrigal - Piano

Abril 25

- 19:00H - Concierto en el Malmö Live Concert Hall – MALMO

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Joachim Gustafsson - Director titular

Emmi Christensson - Voz

Marcos Madrigal - Piano

Abril 26

Conciertos Alternos:

- 14:00H y 16:00H - Concierto en Casterhavs School – LINKOPING

Ensamble Entrevera’o

Abril 27

- 19:00H - Concierto en Linköping Concert Hall – LINKOPING

Orquesta Filarmónica de Bogotá

Joachim Gustafsson - Director titular

Santiago Cañón-Valencia - Violonchelo

Anne Christine Larsson - Soprano

Abril 28

- 19:00H - Concierto en Falkhallen – FALKENBERG

Orquesta Filarmónica de Bogotá Joachim Gustafsson – Director titular

Emmi Christensson – Voz