La Ramona: “La música es mi forma de hacer catarsis”

¿Cómo consolidó su proyecto musical?

Todo se dio por mi necesidad de sacar música propia y hablar de muchas cosas personales para poder sanar un poco el dolor del pasado y superar algunos traumas de abuso a través de la música. Además, quería dejar de tocar y cantar en otras bandas, o de componer para otras personas en proyectos que no me identificaban, y fue en 2017 cuando lancé una canción llamada Brío, que habla sobre cómo uno transforma un abuso en fuerza... es un tema en primera persona cantándole directamente al abusador, y a partir de esa canción, que saqué sin ninguna pretensión, el proyecto fue cogiendo fuerza en radio y a la gente le gustó mucho.

¿Recuerda cómo era su carrera musical antes de convertirse en La Ramona?

Tuve una época en la que estaba segura de que me iba a dedicar al arte, así que empecé a estudiar... mi profesión es ilustradora, y durante muchos años me dediqué al diseño editorial. Luego tuve la oportunidad de tocar con una banda de blues, pero todo era en inglés, y pese a que compuse música para ellos, nos estaba yendo bien e incluso tocamos en Rock al Parque, dejé la banda porque quería componer en español y comunicar muchas cosas con las que ellos no se iban a sentir identificados.

¿Ha sentido miedo de contar experiencias tan profundas a través de canciones?

Creo que el temor siempre está. Cuando escribi “Brío” era 2014, y me costó tres años sacarla. Duré mucho tiempo cantándola en vivo mientras se me rompía la voz, era muy fuerte para mí. Siento que uno debe usar ese miedo como un potenciador de cosas.

¿Cree que la música ha sido una manera de hacer catarsis?

Sin duda, mis canciones han sido un desahogo gigante para mí y para mi proceso. En 2017 mi manera de componer era muy orgánica, escribía lo primero que se me venía a la cabeza, pero más adelante tuve la oportunidad de trabajar con productores que me guiaron y me enseñaron varias cosas que me sirvieron mucho. Fue muy enriquecedor, sobre todo para esta nueva etapa de La Ramona, que es mucho más colorida en cuanto a la musicalidad. Trabajé con Juan Galeano, cantante de Diamante Eléctrico, y fue un proceso muy interesante, porque me retó a salirme de las mismas métricas y me inspiró a abordar el dolor desde otros lugares.

Miley Cyrus es un símbolo de empoderamiento femenino, ¿cómo supo que iba a abrir su concierto en el Movistar Arena el 21 de marzo?

Un día recibí una llamada de Páramo, los productores del evento, y me preguntaron si estaba interesada en abrirle el concierto a Miley (Cyrus), porque para ellos era la indicada por mi voz, mi música y mi mensaje. Me tomó por sorpresa, pero obviamente acepté sin pensarlo dos veces, y el proceso que hay detrás de todo esto también se lo debo a mi trabajo. Me siento muy honrada porque considero que Miley es una figura con mucha fuerza femenina, mucha rebeldía con y sin causa.

¿Cuáles son sus canciones favoritas de Miley Cyrus?

Me encantan We Can’t Stop, Wrecking Ball y Nothing breaks like a heart, con Mark Ronson.

¿Qué significa para usted el Día de la Mujer, que acaba de pasar, y qué les diría a las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual?

Este día para mí es la conmemoración de una lucha, pero también es un día muy doloroso para muchas mujeres en el mundo. El 8 de marzo estrené una canción que habla sobre el feminicidio y la lucha feminista, se llama Oro, y tiene un mensaje de lucha que relata todo lo que nos pasa... esa guerra fría en la que vivimos las mujeres. Espero que algún día podamos ver la libertad y la igualdad. A las mujeres que son sobrevivientes les digo que jamás permitan que el victimario les robe la paz, que no le den el poder de quitarles nada... y les recuerdo que nunca fue su culpa.