La salchipapa y la crisis del vallenato

El Rey Aficionado Daniel Paternina manifestó: ”Cuando subí a la tarima se me quería salir el corazón. Me dio mareo, me dio de todo. Cuando salí y vi la magia que tiene el Parque de la Leyenda me llené de fuerza y motivación para cumplir los objetivos”.

Foto: Cortesía. Festival de la Leyenda Vallenata