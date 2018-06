Lanzan álbum perdido de John Coltrane, más de 50 años después

/AFP

El disco "Both Directions at Once: The Lost Album", contendrá siete temas grabados en 1963 por Coltrane y su cuarteto habitual: Jimmy Garrison en el bajo, Elvin Jones en la batería y McCoy Tyner en el piano, además de Coltrane en el saxofón, anunció el viernes el sello neoyorquino Impulse! Records.

Los músicos grabaron estas canciones en un estudio de Nueva Jersey, adonde regresaron un año después, a finales de 1964, para crear el clásico de Coltrane "A Love Supreme", a menudo calificado como uno de los mejores álbumes de jazz de todos los tiempos.

Las grabaciones perdidas fueron descubiertas por la familia de la primera esposa de Coltrane, Juanita Naima Coltrane, quien las había preservado en la residencia familiar de Queens.

Dos de las canciones del próximo álbum jamás han sido escuchadas e incluyen a Coltrane tocando el saxofón soprano, no el tenor por el cual era más conocido.

Las grabaciones también incluyen una versión alternativa de "Impressions", una de sus composiciones más conocidas.

Coltrane, quien falleció en 1967 de cáncer, se colocó a la vanguardia del movimiento del free jazz, que se alejó de los límites convencionales de la música para impulsar la experimentación y la improvisación.

Coltrane dio una nueva dirección al género al mirar hacia India, incorporando el raga y la tradición espiritual hindú en su música y en su estilo de vida.

La leyenda del jazz encontró un hogar artístico en Impulse! Records, uniéndose en 1961 al entonces naciente sello con su gran álbum "Africa/Brass", al que siguieron grabaciones con el cuarteto que incluyen "Impressions", "Coltrane" y "Crescent".