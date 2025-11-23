Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Entretenimiento
Música

Las 50 mejores bandas de todos los tiempos. Hay varias latinas ¿alguna colombiana?

Un grupo de editores de Billboard seleccionó las que consideran las mejores bandas de rock. Aquí el ranking de las 50 escogidas en su respectivo orden.

Redacción Vea
Redacción Vea
23 de noviembre de 2025 - 03:59 p. m.
Aerosmith loderada por Steven Tyler también hace parte del listado de las mejores bandas
Aerosmith loderada por Steven Tyler también hace parte del listado de las mejores bandas
Foto: Getty Images - Kevin Mazur
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Los conocedores de música y editores de la publicación Billboard dieron a conocer el listado de las que consideran las mejores bandas de todos los tiempos.

“Intentamos enfocarnos en verdaderas bandas, así que no incluimos grupos vocales (que no tocan la mayoría de sus propios instrumentos) ni bandas cuyo sonido se limita a su vocalista principal. Pero no fuimos demasiado estrictos al definir qué es “rock” más allá de eso”, explicaron los expertos junto al listado publicado, que incluye bandas de todo el mundo, siendo una buena cantidad de Estados Unidos y el Reino Unido.

Vínculos relacionados

Giovanny Ayala envía conmovedor mensaje a secuestradores de su hijo, Miguel: “Es un niño”
Heredero revela cómo ha cambiado su vida tras el éxito de ‘Coqueta’: “No soy famoso”

El grupo de editores de la mencionada publicación que escogió a las bandas estuvo conformado por: Katie Atkinson, Katie Bain, Eric Renner Brown, Anna Chan, Kyle Denis, Thom Duffy, Paul Grein, Joe Lynch, Melinda Newman, Isabel Raygoza, Dan Rys y Andrew Unterberger.

Solo dos bandas latinoamericanas de rock fueron incluidas en esta selección, ninguna colombiana.

Ranking de los 50 mejores bandas de rock

50. Red Hot Chili Peppers.

49. The Cure

48. Sleater-Kinney

47. Def Leppard

46. Oasis, de los hermanos Gallagher

45. The Stooges

44. Café Tacvba

43. No Doubt

42. Earth, Wind & Fire

41. The Band

40. Blondie

39. Green Day

  1. Santana

37. Thin Lizzy

36. Ramones

35. Eagles

34. Nine Inch Nails

33. The White Stripes

32. Aerosmith

31. Paramore

30. Pearl Jam

29. R.E.M.

28. The Allman Brothers Band

27. Parliament Funkadelic

26. Pretenders

25. Maná

24. The Velvet Underground

23. Guns N’ Roses

22. Rage Against The Machine

21. Van Halen

20. Radiohead

19. The Beach Boys

18. The Clash

17. Heart

16. The Grateful Dead

15. Talking Heads

14. Creedence Cleartwater revival

13. AC/DC

12. Metallica

11. The Who

10. Nirvana

9. Black Sabbath

8. Sly & The Family Stone

7. U2

6. Fleetwood Mac

5. Queen

4. Pink Floyd

3. Led Zeppelin

2. The Rolling Stones

1. The Beatles

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento

Redacción Vea

Por Redacción Vea

Temas recomendados:

Vea

50 mejores bandas de rock

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.