Las 50 mejores bandas de todos los tiempos. Hay varias latinas ¿alguna colombiana?

Los conocedores de música y editores de la publicación Billboard dieron a conocer el listado de las que consideran las mejores bandas de todos los tiempos.
“Intentamos enfocarnos en verdaderas bandas, así que no incluimos grupos vocales (que no tocan la mayoría de sus propios instrumentos) ni bandas cuyo sonido se limita a su vocalista principal. Pero no fuimos demasiado estrictos al definir qué es “rock” más allá de eso”, explicaron los expertos junto al listado publicado, que incluye bandas de todo el mundo, siendo una buena cantidad de Estados Unidos y el Reino Unido.
El grupo de editores de la mencionada publicación que escogió a las bandas estuvo conformado por: Katie Atkinson, Katie Bain, Eric Renner Brown, Anna Chan, Kyle Denis, Thom Duffy, Paul Grein, Joe Lynch, Melinda Newman, Isabel Raygoza, Dan Rys y Andrew Unterberger.
Solo dos bandas latinoamericanas de rock fueron incluidas en esta selección, ninguna colombiana.
Ranking de los 50 mejores bandas de rock
50. Red Hot Chili Peppers.
49. The Cure
48. Sleater-Kinney
47. Def Leppard
46. Oasis, de los hermanos Gallagher
45. The Stooges
44. Café Tacvba
43. No Doubt
42. Earth, Wind & Fire
41. The Band
40. Blondie
39. Green Day
- Santana
37. Thin Lizzy
36. Ramones
35. Eagles
34. Nine Inch Nails
33. The White Stripes
32. Aerosmith
31. Paramore
30. Pearl Jam
29. R.E.M.
28. The Allman Brothers Band
27. Parliament Funkadelic
26. Pretenders
25. Maná
24. The Velvet Underground
23. Guns N’ Roses
22. Rage Against The Machine
21. Van Halen
20. Radiohead
19. The Beach Boys
18. The Clash
17. Heart
16. The Grateful Dead
15. Talking Heads
14. Creedence Cleartwater revival
13. AC/DC
12. Metallica
11. The Who
10. Nirvana
9. Black Sabbath
8. Sly & The Family Stone
7. U2
6. Fleetwood Mac
5. Queen
4. Pink Floyd
3. Led Zeppelin
2. The Rolling Stones
1. The Beatles