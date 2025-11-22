Giovanny Ayala envía conmovedor mensaje a secuestradores de su hijo, Miguel: “Es un niño”

La situación en la familia de Giovanny Ayala es de máxima preocupación, a raíz de los hechos que derivaron en el secuestro de uno de sus hijos, el también cantante Miguel Ayala. El joven artista de 21 años fue plagiado, el martes 18 de noviembre en horas de la noche, junto con su mánager en la vía rural del municipio de Cajibío, cuando se dirigían hacia Cali para tomar un vuelo que los regresara a la capital del país. Miguel había estado cantando en el corregimiento de Huisitó, en el municipio de El Tambo, el domingo 16 de noviembre.

Mientras las autoridades se encuentran en las investigaciones y labores para regresar a Miguel a casa, el cantante se pronunció este sábado 22 de noviembre e hizo un conmovedor llamado, no solo a quienes retienen a su hijo, sino a los medios e incluso, se dirigió al presidente de la República.

¿Qué pidió Giovanny Ayala?

“El que tiene su dolor lo llora... Agradezco a todas las personas que me brindan ese apoyo (y) solidaridad con esta situación tan horrible que está pasando mi familia”, comenzó diciendo el intérprete en un video que subió a su cuenta de Instagram.

“Mi hijo Miguel Ayala es un muchacho de 21 años con sueños, no es rebelde... es un niño, un joven lleno de sueños, junto a Nicolás, un muchacho que lo acompaña 24/7″, luego pidió que respetaran la vida de los plagiados. “Caen en las manos de una gente, que les pido les pido por favor que ellos no están en esta guerra... pido a Dios que les afloje su corazón, que caigan en cuenta que son muchachos que solamente le llevan alegría a través de su pasión de la música a municipios desafortunados, que el orden publico está volcado en la violencia y ellos se meten en un territorio, que por la ingenuidad de ellos,caen en las manos de estas personas... les pido por favor que guarden su integridad su vida, que les respeten”.

Luego, Giovanny se dirigió a los medios: “A los medios de comunicación mucha prudencia, por favor estos no son memes, esto la vida real. Hoy me pasó a mí, mañana les puede pasar Dios no lo quiera, a ustedes... Les pido una oración por mi hijo por su pronto regreso a casa”.

Giovanny también dejó ver que la familia está muy mal con la situación: “Su madre está destrozada, la familia, sus hermanas... Pronto regreso (a) Miguel no solamente por el caso de mi hijo, sino por todos los que están secuestrados como padre, le pido al señor presidente que desplace todos los equipos de Gaula, policía, Sijin, por favor pronto (por el) regreso de mi hijo...muchas gracias“.

