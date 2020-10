Latin Grammy 2020: la ceremonia del 19 de noviembre será en vivo

View this post on Instagram

Hubo algunas buenas noticias este año. Por ejemplo, los miembros de La Academia Latina agregaron una nueva categoría, Mejor Interpretación Reggaetón. @karolg, una de las grandes del género, que obtuvo dos nominaciones y un #LatinGRAMMY como Mejor Nuevo Artista en el 2018, nos comparte la lista de nominados al Latin GRAMMY para la recién añadida categoría.