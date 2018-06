Laura Pausini cantará por primera vez en Cuba

EFE

La cantante italiana Laura Pausini se subirá al escenario por primera vez en Cuba invitada por el popular dúo cubano de música urbana Gente de Zona en un concierto el próximo 26 de junio en la Ciudad Deportiva de La Habana, anunciaron este miércoles medios de la isla.



En el espectáculo que marcará el debut cubano de Laura Pausini se escuchará la canción Nadie ha dicho, que la intérprete italiana grabó con los reguetoneros Randy Malcom Martínez y Alexander Delgado, y que ha superado en YouTube los 25 millones de visitas.



"Llevo 25 años soñando con este momento y, gracias a Gente de Zona, el próximo 26 de junio por fin tendré la oportunidad de cantar por primera vez en Cuba. Aunque sea solo por unos minutos cumpliré lo que tanto he anhelado. ¡Nunca te rindas, lucha por tus sueños!", escribió Pausini en su cuenta de Twitter.



Ya en el pasado mes de marzo la artista italiana había manifestado su intención de cantar en la isla que según dijo había pedido visitar, "pero cantar en Cuba significa tener problemas con las radios de Miami. Ahora me invitó Gente de Zona, ¿cómo podía decir que no?", afirmó entonces.



El representante de Gente de Zona, Guillermo Morejón, dijo este miércoles que se trata de un concierto "único" en La Habana, en el que Pausini estará en calidad de invitada, según cita la agencia estatal Prensa Latina.



Además, adelantó que el famoso dúo musical cubano interpretará mayormente temas de la etapa actual, tras su gran éxito con la canción Bailando (2014) interpretada junto al cantante español Enrique Iglesias y el compositor cubano Descemer Bueno que los lanzó a la fama internacional.



El concierto de Pausini y Gente de Zona en el Coliseo de la Ciudad Deportiva habanera -con una capacidad para 14.000 espectadores- será gratuito y estará auspiciado por el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de la Música y la empresa de promoción cultural de la isla ARTEX.



La popularidad de Gente de Zona se disparó en los últimos años y en paralelo sus éxitos internacionales coronados con cuatro premios Grammy Latinos, el último de ellos en la categoría de mejor álbum de fusión tropical en 2016 con el disco Visualízate, el tercero de su carrera.



Además de su colaboración con Enrique Iglesias y Pausini, el dúo musical cubano ha grabado temas con artistas tan conocidos como los puertorriqueños Marc Anthony (La gozadera y Traidora) y Jennifer López (Ni tú ni yo), los tenores italianos del trío Il Volo (Noche sin día), los españoles Los del Río (Macarena) y la australiana Kylie Minogue (Stop Me From Falling).



Gente de Zona nació en noviembre del año 2000, fruto de una idea de Alexander Delgado de hacer una canción que pudiera reunir a los raperos de la popular barriada habanera de Alamar, su zona natal, que siempre se ha caracterizado por un fuerte movimiento del género musical urbano.