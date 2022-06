“Lemon Tree” y “What’s Up”: Las historias detrás de las canciones

Estas son las historias de algunas canciones que hacen parte de la lista mundial de One Hit Wonder. Foto: Cortesía

Existen artistas y bandas que son recordadas gracias a una canción que le dio la vuelta al mundo, y sin embargo, nunca más se volvió a saber de ellas, o simplemente ya nunca volvieron a sonar con la misma frecuencia. Grupos como A-ha, Fools Garden, o 4 Non Blondes hacen parte de estos One Hit Wonders que, por alguna razón, lograron tanto éxito que le dieron la vuelta al mundo entero. Acá mencionamos algunos.

Lemon Tree - Fools Garden

Esta canción, original de la banda alemana de rock alternativo, se estrenó en 1995 siendo un rotundo éxito. Lemon Tree alcanzó el puesto 26 en las listas de Reino Unido, mientras que en Alemania e Irlanda alcanzó el primer lugar.

La historia de este exitoso sencillo no es más que algo cotidiano, pues Peter Freudenthaler, su compositor, reveló que se le ocurrió la idea un domingo casual mientras esperaba a su novia fuera de su casa. Según él, era un día lluvioso, y por alguna razón la melancolía lo invadió fuertemente, se sentía solo, así que empezó a escribir la letra.

“Me pregunto cómo

Me pregunto por qué

Ayer me contaste sobre el cielo azul azul

Y todo lo que puedo ver es solo un limonero amarillo”.

Take on Me - A-ha

La canción fue publicada en 1984, cuando la banda noruega no se imaginaba que este sería su salto a la fama. Y es que “Take on Me” no fue exitosa solo por su novedoso sonido, los arreglos con sintetizadores y su letra, sino por su segundo videoclip. Es curioso, pues la gran mayoría de artistas suelen acompañar los sencillos con un solo video, pero este tuvo dos.

Inspirados en la banda estadounidense The Doors, Paul Waaktaar-Savoy, Magne Furuholmen y Morten Harket se pusieron manos a la obra y comenzaron a componer la primera versión de la canción logrando un éxito rotundo con su letra, que era de amor.

El segundo video de “Take on Me” fue el más exitoso por su técnica llamada rotoscopio, donde se mostraba a los integrantes de la banda de manera animada dibujados a lápiz. Este videoclip recibió 6 premios en total.

“Oh, las cosas que dices

¿Es en serio o solo para que olvide mis penas?

Eres todo lo que tengo que recordar

Te estás alejando

Voy por ti de todos modos”.

99 Luftballons - Nena

La canción de la banda alemana se estrenó en 1983, escrita originalmente en este idioma, pero gracias a su éxito fue traducida al inglés con el nombre “99 Red Balloons”, está inspirada en la situación política derivada de la Guerra Fría.

La idea la tuvo el guitarrista de la banda, Carlo Karges, luego de asistir a un concierto de los Rolling Stones donde soltaron unos globos gigantes de color rojo y observó cómo poco a poco iban adoptando la forma de una nave espacial mientras se preguntaba qué pasaría si éstos flotaran más allá del Muro de Berlín hacia el lado comunista de Alemania.

99 Luftballons llegó al primer lugar en la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos y su versión en inglés también alcanzó los primeros lugares en las listas de Reino Unido.

“Noventa y nueve aviones a reacción

todos fueron grandes guerreros

Pensé que eran el Capitán Krik

Hubo un gran espectáculo de fuegos artificiales

Disparaste en el horizonte

A noventa y nueve globos”.

What’s Up - 4 Non Blondes

Fue escrita por Linda Perry para él álbum de la banda titulado “Bigger, Better, Faster, More!” y alcanzó el puesto número 14 en la lista Billboard Hot 100. Algo curioso de esta canción, es que aunque se llamaba “What’s Up”, la letra no contaba con esta expresión por ninguna parte, por eso, en 1971 la banda decidió cambiar el nombre del sencillo a “What’s Going On”, para evitar confusiones. Aun así, alcanzó el puesto número 14 en la lista Billboard Hot 100.

En otros países como Alemania e Irlanda alcanzó el primer lugar en las listas y ocupó el puesto 84 en la lista de VH1 de los 100 mejores one-hit wonders. También ocupó el puesto 19 en la lista de Spinner.com de las 20 peores canciones de toda la historia.

“Y así, de vez en cuando, lloro

Cuando estoy acostada en la cama

Solo por sacarme todo

Lo que tengo en la cabeza

Y yo, yo me siento

Un poco rara”.