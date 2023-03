Lenny Kravitz actuará en el “In Memoriam” de los Óscar 2023

Según The Hollywood Reporter, el In Memoriam suele situarse entre los fragmentos más vistos de la gala de los Oscar. Foto: AFP - FRANCOIS GUILLOT

El próximo 12 de marzo se celebrará la gala de los Óscar 2023, que tendrá lugar en el teatro Dolby de Los Ángeles y estará presentada por Jimmy Kimmel. Como cada año, la ceremonia incluirá un In Memoriam, homenaje a los fallecidos de la industria, que en esta ocasión contará con una actuación de Lenny Kravitz.

“Compositor, productor e intérprete de varios instrumentos, Kravitz ha trascendido en el género a lo largo de una carrera musical de más de tres décadas. Ha grabado once álbumes de estudio que han vendido 40 millones de copias en todo el mundo y ha ganado cuatro premios Grammy consecutivos. Kravitz ha aparecido en películas como Los juegos del hambre: En llamas, El mayordomo o Precious”, anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. “Los productores de la gala anunciarán más adelante los artistas que se unirán a la emisión”, agrega la nota de prensa.

En la anterior edición de los Premios Oscar, la actuación del In Memoriam corrió a cargo del coro The Samples Choir, que entonó un medley de varias canciones. Según The Hollywood Reporter, el In Memoriam suele situarse entre los fragmentos más vistos de la gala de los Oscar. Además, después de la emisión de la gala, más de 200 artistas de la industria aparecerán en A.frame, la revista digital de la institución.

Todo a la vez en todas partes, cinta dirigida por Dan Kwan y Daniel Scheinert, parte como favorita de los Oscar 2023 con 11 nominaciones. Le siguen Almas en pena de Inisherin y Sin novedad en el frente, que optan a nueve premios cada una.