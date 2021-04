El exparticipante de A Otro Nivel, Lessin Kérguelen lanza el sencillo “Solo Para Ti”, en #UnaPausaCon hablamos con el artista sobre sus proyectos musicales para este año.

El cantante y productor colombiano Lessin Kérguelen, inicia el 2021 con nuevas propuestas musicales para todo su público; el artista que participó en el reality de Caracol Televisión se refirió a la experiencia de participar en este formato.

“Esto ha sido de las experiencias profesionales más bonitas que yo he podido tener en mi vida profesional, yo había estado siete años con el maestro Wilfrido Vargas, como su cantante principal, luego empieza una carrera como solista y luego llega esta oportunidad a mi vida”.

El compositor barranquillero expresó su agradecimiento por la oportunidad de hacer parte del programa que catapultó su carrera y le permitió la visibilidad que llevaba buscando desde hace muchos años en su carrera musical “llega A Otro Nivel a mi vida, hacemos casting, las cosas se empiezan a dar y bueno pasan cosas muy bonitas porque empiezan a conocer a Lessing Kérguelen, yo quería que Colombia me conociera y me ayudaran a brillar con luz propia, gracias a Dios llegamos a ser semifinalistas. Tengo todo el agradecimiento del mundo con este reality, de verdad que es un espacio único para todos los artistas que llevamos trayectoria pero que aún no tenemos la exposición que queríamos, creo que es maravilloso por donde uno lo mire”.

Y es que las enseñanzas recogidas durante los ensayos, presentaciones y clases fueron parte fundamental de su proceso musical; “Yo creo que este programa se basa en disciplina, se basa en constancia, se basa en llevarte al límite; mira, a veces hay momentos en los que pareciera que ya no podemos, pero cuando te llevas a ese límite y te das cuenta que si pudiste, tu dices wow uno definitivamente uno es el que se ponga los límites, estas son las mayores enseñanzas, también el trabajo en equipo”.

El formato del programa le permitió a este productor costeño, hallar técnicas para potenciar sus capacidades “este es un formato que se basa en fusiones, para tu hacer una buena fusión, tú necesitas trabajar en equipo, hacer que el trabajo de tus otros compañeros se luzca para que también se luzca el tuyo”.

La propuesta musical que presente el artista es un sencillo que fusiona el merengue con el sonido urbano, “para mí este sencillo significa muchísimo; Solo Para Ti, es un hijo que nace partiendo del merengue, es una canción de amor, una canción para dedicar, para bailar; tiene mucho merengue, pero también actualidad en cuanto a ritmos urbanos”, dice Lessing.

El tema escrito y producido por él, es el inicio de un álbum que contará con muchas sorpresas “es el primer sencillo de un disco que se titula Focus, un disco completo de merengue, el reality nos dio un espaldarazo para mostrar que en Colombia hay un exponente del merengue que se llama Lessin Kérguelen, por eso decidimos traer Focus; es un disco de éxitos del merenguen en la voz de Lessin Kérguelen, vamos a tener acompañamientos muy bonitos, muy importantes; vamos a tener acompañamientos con Eddy Herrera, Wilfrido Vargas, Proyecto Uno y con uno de los jurados”, señala Kérguelen.

El video musical fue grabado bajo la dirección de Carlos Valencia, con una esencia de felicidad y romanticismo, características propias del artista; “Colombia es hermosa, el video de Solo Para Ti, lo hicimos por el Valle del Cauca, también cerca al Eje Cafetero, en un paisaje preciosísimo, donde había montañas, se veían las cordilleras, se veía un cielo hermoso, rodamos este video en unas locaciones que yo decía wow qué lindo esto” dice Lessging.

Este artista se describe como una persona tranquila, que con su voz y sus letras transmite mensajes de amor y felicidad para su público., “soy una persona que se inspira en el amor, en la felicidad, mi propósito como artista es ese, llevar alegría, cantarle mucho a la mujer, me encanta, yo soy un romántico”.