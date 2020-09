El artista, junto a The E Street Band, prepara un trabajo que incluye nueve temas nuevos y tres composiciones de los años setenta que no fueron distribuidas.

Bruce Springsteen anuncia su nuevo álbum con el lanzamiento de la canción que le dan nombre, “Letter to you”. (Le recomendamos: Bruce Springsteen celebra 70 años y debuta como director).

“Amo la naturaleza emocional de ‘Letter’”, comenta Springsteen.

“Y amo también el sonido de la E Street Band tocando completamente en vivo en el estudio, de una manera como nunca lo habíamos hecho y sin grabaciones extras. Hicimos el álbum en tan solo cinco días y resultó ser una de las mejores experiencias de grabación que jamás he tenido”, agrega el músico.

“Letter to you”, el álbum, es el número 20 del artista. El trabajo fue grabado en el estudio de su casa en Nueva Jersey y saldrá a la venta el próximo 23 de octubre.

Incluye nueve temas recientemente escritos por Springsteen, así como nuevas grabaciones de tres de sus legendarias composiciones de los años setenta, pero distribuidas: “Janey needs a shooter”, “If I was the priest” y “Song for orphans”.

En “Letter to you” acompañan a Bruce Springsteen artistas como Roy Bittan, Nils Lofgren, Patti Scialfa, Garry Tallent, Stevie Van Zandt, Max Weinberg, Charlie Giordano y Jake Clemons.

El álbum fue producido por Ron Aniello junto a Bruce Springsteen, mezclado por Bob Clearmountain y masterizado por Bob Ludwig.

Tracklist de “Letter to you”

2. “Letter to you”

3. “Burnin' train”

4. “Janey needs a shooter”

5. “Last man standing”

6. “The power of prayer”

7. “House of a thousand guitars”

8. “Rainmaker”

9. “If I was the priest”

10. “Ghosts”

11. “Song for orphans”

12. “I’ll see You in my dreams”