¡Levántate y baila! La orquesta toca y danza, un concierto en movimiento

En la segunda parte del concierto se interpretará la Sinfonía n° 5 de Tchaikovsky, considerada una de las más grandes obras del compositor ruso. Foto: Cortesía

La Orquesta Filarmónica de Medellín con la participación del Ballet Metropolitano de Medellín y la Compañía de Danza Contemporánea H3 presentan ¡Levántate y baila!, un concierto en el que la música rompe esquemas y la danza llevará al límite las emociones del público y los músicos. Bajo la dirección de David Greilsammer, se escuchará música del colombiano Raúl Ardila y se bailará al ritmo del estadounidense Terry Riley y el genio de Bonn, Beethoven.

En ¡Levántate y baila! no habrá partituras ni asientos cuando se escuche En Do de Terry Riley, y mucho menos cuando los músicos de la orquesta interpreten de memoria la Sinfonía n°. 8 de Beethoven. Además, se presenta el estreno de Re-percusiones Ancestrales de Raúl Ardila con la participación del percusionista Alejandro Ruiz.

La música suena para bailar

Este concierto no es para atornillarse a la silla, es una invitación para levantarse, bailar y moverse. Ni siquiera los músicos, que siempre están sentados con su instrumento en la mano, que siempre están leyendo las partituras, van a quedarse quietos. No habrá partituras ni asientos cuando el público escuche En Do, la obra de Terry Riley, y mucho menos cuando interpreten de memoria la Sinfonía n°. 8 de Beethoven.

En la primera parte se escuchará el estreno de la obra Re-percusiones Ancestrales, compuesta por el colombiano Raúl Ardila y comisionada por el percusionista Alejandro Ruiz. Son tres movimientos en los que conversan la marimba de chonta, el vibráfono y la marimba sinfónica con la orquesta, combinar, dice el compositor, el color particular de cada uno con los conjuntos instrumentales, con las formas de tocar, con las influencias y las experiencias del solista.

Todo empieza con la obra En Do de Terry Riley que siempre suena diferente. Se trata de una pieza minimalista con frases musicales breves, de solo tres o cuatro segundos, que los músicos pueden tocar en el orden que quieran. Es una pieza que se inscribe en el pop art, y lo que utiliza es un chance music, que significa que lo que va a pasando es aleatorio. Es una obra básica desde la estructura, pero compleja por el juego, por las posibilidades.

No hay manera de saber cómo termina. Empieza el reto: donde termina la obra de Terry Riley, empieza la Sinfonía n°. 8 de Beethoven. Greilsammer lo llama “espectáculo multidisciplinario” porque dialogan la danza, la música y el teatro. No está solo la orquesta en escena, sino también veinte bailarines del Ballet Metropolitano de Medellín y la compañía de danza contemporánea H3, y hay una coreografía que los músicos van a seguir. Es decir, los músicos van a tocar de memoria y van a ser parte de la danza con los bailarines.

Es un diálogo muy intenso entre todas las disciplinas, los estilos y los idiomas artísticos. ¡Es un reto artístico! Es una propuesta radical, que no lo hacen muchas orquestas en el mundo. Cambia el formato. “...todos los movimientos de la Octava de Beethoven son como un ballet imaginario, su ambiente está más cerca del mundo de la danza, con ritmos muy modernos y contemporáneos. Es una danza imaginaria”, explica Greilsammer.