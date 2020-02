Liam Gallagher insiste: "Habrá una reunión de Oasis muy pronto"

BANG Showbiz

Las informaciones sobre el esperado regreso de Oasis son muy confusas: Liam, el menor de los Gallagher, anunció en Twitter a principios de mes que les habían ofrecido cien millones de libras para juntarse de nuevo, pero Noel desmintió esa información prometiendo que no estaba informado de ningún plan por el estilo y afirmando que su hermano solo estaba tratando de promocionar su más reciente sencillo. (Le puede interesar: Café Tacvba y Liam Gallagher estrenan sus MTV Unplugged)

Sin embargo, el antiguo vocalista de la banda de Mánchester no piensa retractarse y sigue sosteniendo que los fans tendrán noticias suyas muy pronto.

"El ego de ese hombre está fuera de control", afirmó Liam en una nueva entrevista a la publicación musical NME acerca del comentario de su hermano. (Lea también: Liam Gallagher fuma y bebe para mantener la voz)

"Déjame que te diga una cosa: nos lo han propuesto y él está al tanto. Obviamente, lo negará, porque le gustaría ser él quien compartiera la noticia con el resto del mundo. Y claro, yo soy su hermano pequeño, y las cosas me van bien, y estoy aquí para estropearle la fiesta", dijo el menor de los Gallagher.

Cuando le preguntan directamente sobre las condiciones de esa esperada reunión, el cantante reconoce que no hay "nada en firme", pero alega que sí se ha hablado del asunto, y menciona los pobres resultados que Noel habría cosechado con sus últimos conciertos para explicar porque este último no podrá negarse. (Además: Liam Gallagher ofrece disculpas a Coldplay)



"En las últimas semanas, sí", afirma rotundo acerca de si se está negociando actualmente la supuesta oferta millonaria que conseguiría reunirles de nuevo en el escenario. "Va a suceder, puedes creerme. Va a ocurrir pronto porque él es muy codicioso y le encanta el dinero, y sabe que tiene que ocurrir pronto o no sucederá nunca".

Mientras espera a que Noel se decida, Liam tiene bastantes proyectos con los que ocupar su tiempo: tras concluir el actual tramo de su gira por Europa, planea casarse en Italia con su novia de los últimos seis años en una boda que se alargará tres días y, una vez se recupere, comenzará a trabajar en el que será su tercer disco en solitario, con el que intentará repetir la buena acogida que recibieron los dos primeros.