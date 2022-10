“Lift me up”, el regreso de Rihanna a la música y su tributo a Chadwick Boseman

Rihanna en el estreno de la película Black Panther: Wakanda Forever, el 26 de octubre. EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN Foto: EFE - CAROLINE BREHMAN

La canción fue escrita por la diva de Barbados, Temilade Openiyi, -una artista nigeriana conocida como Teams-, el compositor Ludwig Göransson y el director de la película, Ryan Coogler. ”Lift me up” es una canción instrumental, casi una nana, en la que sus autores tratan de reflejar la pérdida de un ser querido.

”Después de hablar con Ryan y escuchar el sentido que quería darle a la película y la canción, quería escribir algo que retratara un cálido abrazo de todas las personas que he perdido en mi vida. Traté de imaginar cómo me sentiría si pudiera cantarles ahora y expresar cuánto los extraño”, señaló Teams en un comunicado recogido por Vulture.

Los primeros versos de la canción dicen “Lift me up / Hold me down / Keep me close/ Safe and sound” (Levántame / Abrázame / Mánteme cerca / Sano y salvo). El tema está incluido en la banda sonora de “Black Panther: Wakanda Forever”, la segunda entrega de la saga de Marvel, cuya premier se celebró este jueves en Los Ángeles.

Luego de la publicación de la canción que se dio a las 6:00 a.m. y los fanáticos de Rihanna llenaron las redes sociales con mensajes como: “me hizo llorar de emoción”. “Lift Me Up (Levántame) es una canción perfecta para la exhibición vocal de Rihanna. Con la instrumentación principal de un piano y unas cuerdas, la cantante despliega un repertorio que va del susurro a la potencia pasando por el falsete. La canción termina con un aire espiritual soul cuando Rihanna se retuerce cantando por encima de un coro”, escribió Carlos Marcos de El País sobre la canción.

La película se estrena el próximo 11 de noviembre rodeada de anticipación. Rihanna llevaba seis años sin sacar un nuevo trabajo musical y la publicación esta madrugada de “Lift me up” ha revolucionado las redes. Tras años de especulaciones sobre si volvería a la música, en 2018 la propia Rihanna confirmó por primera vez que habría nuevo disco.

Según se especuló, podría tratarse de un trabajo doble integrado por un disco más pop y otro más experimental a partir de sus raíces caribeñas. ”Me gusta pensar en el como un disco inspirado en el reggae. No va a ser reggae tal cual lo conocemos, pero habrá elementos así en todos los cortes. (...) Está en mi sangre, no importa cuán lejos me encuentre de esa cultura o del ambiente en el que crecí. Nunca me abandona y, aunque exploré otros estilos, es tiempo de volver atrás”, comentó en una entrevista con Vogue. A la nueva canción de Rihanna se une también su presentación en el medio tiempo del Super Bowl en febrero.

Si “Black Panther: Wakanda Forever” sigue el ejemplo de la primera película de la saga su banda sonora primará a los músicos de color, en aquel proyecto el tema principal era de Kendrick Lamar y participaron artistas como The Weekend y Travis Scott.En los trailer de la nueva película está acompañada por el tema “No woman, no cry”, de Bob Marley, interpretado por Teams, y finaliza con “Alright” del rapero Kendrick Lamar.