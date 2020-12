Lina Babilonia: de bullerengue y de María La Baja

La directora musical de Son Ancestros será jurado en el 27 Festival Nacional de Bullerengue de María La Baja, Bolívar, que va del 5 al 8 de diciembre en formato virtual. La continuadora de Etelvina Maldonado habló de su trayectoria y relación con la música tradicional.

Babilonia, jurado de la primera edición virtual de este festival y directora musical del grupo Lina Babilonia y Son Ancestros, conversó en Cuarentena Musical Pacífico y Caribe con el escritor del Caribe David Lara Ramos, sobre su participación en la obra teatral María Barilla, su admiración por la cantaora Etelvina Maldonado y las raíces ancestrales que la unen a la música tradicional.

Lina Babilonia nació en María La Baja, cuna de la tradición festiva y afro bullerenguera, pero gran parte de su vida la ha pasado en Barranquilla, lugar en el que ha desarrollado fundamentalmente su carrera musical. (Le recomendamos: Gaiteros de Pueblo Santo: herencias de indios y negros).

Comenzó en el grupo Tambó, en el que estuvo cerca de 17 años. Este grupo es el encargado de la realización de La noche de Tambó, evento que se lleva a cabo un día antes de iniciar El Carnaval de Barranquilla.

Aunque su niñez fue en María La Baja, es curioso que su encuentro con sus raíces, lo estimula Barranquilla.

Si bien llegó a esta ciudad a estudiar música clásica, es a través del Grupo Tambó que se introduce en el mundo de la música tradicional y saca a flote la ancestralidad que vivía en ella.

“En María La Baja compartí mucho con grandes cantaoras que teníamos en el corregimiento, pero cuando llego a Barranquilla es que vivo el enfrentamiento con mis ancestros”, afirmó Babilonia.

Estando en Barranquilla inició esa investigación y profundización del por qué su gusto por la música tradicional. Es así como llega a conocer que su abuelo, nacido en San Cayetano y de apellido Herrera, era amante de cantar y bailar bullerengue.

“Ahí es donde realmente he encontrado mis raíces ancestrales. No las voy a abandonar, las conocí, las conozco y moriré en ellas. Esa ancestralidad ya estaba en mí y hoy me siento feliz de poder trasmitirla”.

Resalta que uno de los personajes que mayor trascendencia tuvo en el encontrarse y reafirmar su conexión ancestral fue Tomás Teherán, hijo de la embajadora de la cultura afrocolombiana, cantaora y tamborera, Graciela Salgado. Recuerda que este siempre le decía que “ese ancestro estaba dentro de ti pero no lo habías explorado”.

Su grupo, Lina Babilonia y Son Ancestros, propone todos los ritmos de la tradición del caribe colombiano. No solo hacen bullerengue. Esa es su propuesta musical.

“No solo tocamos sentao, fandango de lengua y chalupa, sino otros ritmos del Atlántico como el son de negro, la cumbia, la gaita, y todos estos aires que también hacen parte de la tradición del caribe colombiano”.

Aquí disfrute Lina Babilonia y Son Ancestros con la canción Ron Café:

Lina participó en la obra teatral María Barilla. Vivir esta experiencia fue de gran ayuda para superar su miedo a enfrentarse al público y, además, le brindó la posibilidad de compartir con personajes de la televisión colombiana como Julián Román, Indhira Serrano, Natalia Bedoya, entre otros.

Luego de su participación interpretando el papel de la madre de María Barilla, decide salir del grupo en el que estaba para, y como ella lo afirma, “verdaderamente ser Lina Babilonia”.

Por último, y en medio de sentimiento, recordó la invitación de Leonardo Gómez Jattin a participar con Ale Kumá, grupo al que perteneció la reconocida cantaora Etelvina Maldonado.

“Cuando llego a Ale Kumá me llaman para reemplazar a Etelvina. Siempre dije que ella es irremplazable. Yo llegué simplemente para rendirle homenaje con mucho respeto y mucho amor”, aseguró Lina.

Para ella, Etelvina ha sido una gran figura. Siente un enorme respeto, admiración y valoración por la difunta cantaora. Señaló que a pesar de que admira a muchas cantaoras, entre ellas ‘La Payi’ y Petrona, “Etelvina sobrepasa todo. Siento el deber como persona y como camino a cantaora de llevar su nombre a todo lugar que vaya”.

Este se llevará a cabo en formato virtual del 5 al 8 de diciembre, y será transmitido a través del Facebook Live de Fundación Festival Nacional del Bullerengue María La Baja. Su lema es “Bullerengue Ritual de vida, canto a la paz”, y rendirá homenaje a Nelson González Segrera.

*De Fundación Color de Colombia para El Espectador.