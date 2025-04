Lista de canciones que tocará System of a Down en su concierto en Bogotá

Integrantes de System of a Down. Foto: Instagram - Instagram

Hoy, 24 de abril de 2025, el Estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá se prepara para recibir el tan esperado regreso de System of a Down, como parte de su gira mundial ‘Wake Up! Stadium Tour’. Con las entradas agotadas desde diciembre pasado, los fanáticos colombianos disfrutarán de una noche de clásicos del metal alternativo.

¿Cuál es el ‘setlist’ de System of a Down?

Este concierto marca el regreso de System of a Down a Colombia después de su presentación en 2011. La duración del show sería de dos horas, aproximadamente y los fanáticos podrán escuchar en vivo las canciones más exitosas de la banda.

Teniendo en cuenta que la agrupación no lanza nuevo material discográfico desde hace varios años, algunas de las canciones que podría interpretar durante su show en Colombia, serían las mismas del setlist histórico de 2015, durante su presentación en Buenos Aires.

‘Chop Suey!’

‘Toxicity’

‘Aerials’

‘B.Y.O.B.’

‘Suite Pee’

‘Attack’

Know

‘Soil’

‘Temper’

‘Cubert’

‘Needles’

‘Spiders’

‘Cigaro’

‘Sugar’

‘Hypnotize’

‘Atwa’

Historia de System of a Down

System of a Down (SOAD) es una banda de metal alternativo que nació en 1994 en Los Ángeles, California, formada por cuatro músicos de ascendencia armenia: Serj Tankian, Daron Malakian, Shavo Odadjian y John Dolmayan. Desde el principio, la banda se ha destacado por su estilo inconfundible, que fusiona metal, punk, rock progresivo y música folclórica armenia, además de letras que tocan temas políticos, sociales y humanitarios. Su álbum debut, System of a Down, capturó la atención del público gracias a su energía cruda y su crítica incisiva al sistema.

El éxito mundial llegó con su segundo álbum, Toxicity, que incluye canciones emblemáticas como Chop Suey!, Toxicity y Aerials. Este disco consolidó a SOAD como una de las bandas más influyentes del nuevo milenio. A pesar de su fama, la banda nunca ha seguido las reglas del rock convencional, manteniéndose fiel a sus principios y usando su música como herramienta de protesta. En 2005, lanzaron dos álbumes en un mismo año, Mezmerize e Hypnotize, y luego anunciaron una pausa indefinida.

Después de varios años, la banda volvió a los escenarios en 2011, aunque no lanzaron nuevos álbumes. En 2020, sorprendieron a todos con dos canciones nuevas, “Protect the Land” y “Genocidal Humanoidz”, que se inspiraron en el conflicto en Artsaj (Nagorno-Karabaj). Hoy en día, System of a Down sigue siendo un ícono de rebeldía, conciencia social y originalidad musical, manteniendo una base de fans leales en todo el mundo.