Dos Hermanos se presentan en el Festival del Mariachi al Popular Mexicano

Este sábado 26 de abril, el escenario del Teatro Colsubsidio en Bogotá se llenará de tradición y talento con la presentación de Dos Hermanos, un dueto originario de Manizales que llega al Festival del Mariachi al Popular Mexicano con su show “Un puente musical entre México y Colombia”, a partir de las 7:30 p.m.

“Estamos muy emocionados porque nunca esperamos compartir escenario con esos artistas tan grandes como lo es el Mariachi Vargas. Vamos a mostrar la transición del Mariachi Tradicional que va a ser representado por ellos y el Mariachi Moderno, ahora que es más con estas sonoridades del mundo, con un estilo poco más fresco, aun considerando y teniendo en cuenta que conserva algo de la tradición, pues ya tiene otros bits, otros nuevos colores. Esperamos llenar el teatro, muy nerviosos porque es el primer concierto mundial, pero esperamos que nuestros fans estén allá”, dijeron Laura y Luis Varón en entrevista con Vea.

Ellos son Laura y Luis Varón, integrantes de Dos Hermanos

Dos Hermanos es más que una agrupación: es el resultado de toda una vida dedicada a la música, un legado familiar que se ha transformado en una propuesta artística fresca, fraternal y profundamente emocional. Criados en un hogar donde la música mexicana era el pan de cada día, gracias a su madre, cantante, artista y fundadora de un mariachi en Pensilvania, Caldas, ambos crecieron cantando juntos y explorando las raíces musicales que ahora comparten con el mundo.

“Dos hermanos para nosotros fue como el reunir todas las generaciones de músicos, que vivían desde siempre en nuestra familia, desde mamá, abuelos y demás, vamos construyendo juntos esta gran marca y pues queremos recoger todos los hermanos del mundo”, aseguraron los artistas.

Aunque su vínculo musical se ha gestado desde siempre, fue hace cinco años cuando nació formalmente Dos Hermanos como agrupación, con el firme propósito de unir generaciones de músicos familiares y llevar ese amor por la música a nuevas audiencias.

Dos Hermanos se presenta este sábado 26 de abril en el teatro Colsubsidio en el Festival del Mariachi al Popular Mexicano. Fotografía por: DOS HERMANOS

“Nuestra mamá siempre nos enseñó que nos teníamos que amar, cuidar y respetar, y eso hasta ahora ha sido como el legado de ella, nos han dicho mucho que los hermanos como que no se quieren de repente mucho, que ojalá yo tuviera esa relación con mis hermanos, pero no, nosotros sencillamente nos amamos y aquí estamos. Hay algunas diferencias, como siempre, creo que también hace parte de todas las empresas, de todos los negocios y más si es en familia, porque uno se enoja, pero no puede ser mucho realmente porque es el hermano”.

Otras funciones en el teatro Colsubsidio

Además del show de Dos Hermanos, el viernes 25 de abril se presentará el Mariachi Vargas de Tecalitlán Sinfónico, a partir de las 7:30 p.m. Gracias al éxito en la venta de la boletería, se abrió una nueva fecha para este jueves 24 de abril.