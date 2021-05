La nueva edición llegará con artistas del género, quienes serán los protagonistas de las dinámicas, como retos musicales. Darío Gómez y Giovanny Ayala representarán la vieja guardia, mientras que Jessi Uribe, Jeison Jiménez y Arelis Henao son algunos de los que estarán por la nueva generación.

Regresa Mano a Mano, el popular formato de entretenimiento. Esta edición llega con una nueva propuesta, donde la música popular y los artistas del género serán los protagonistas de la noche. En esta oportunidad los colombianos van a poder disfrutar de dinámicas totalmente diferentes, donde sus artistas favoritos van a participar en retos musicales como: de un ídolo a otro ídolo, caiga en la nota, dedicatorias, entre otras.

Mano a Mano Popular llega bajo la presentación de Alejandra Azcarate y Jorge Barón. Esta temporada cuenta con dos grandes grupos, los artistas de la vieja guardia representados por Darío Gómez y Giovanny Ayala; y por parte de los que abanderan las generaciones jóvenes estarán Jessi Uribe, Alzate, Arelys Henao, Francy y Yeison Jiménez. Los artistas estarán acompañados en backstage por Boyacoman, el comediante que cuenta con una larga trayectoria en Mano a Mano y que esta vez se convertirá en el confidente de los participantes.

A través de la página web y redes sociales de la marca los colombianos van a poder votar en cada capítulo por una canción y artista para hacer dedicatorias a lo largo de los tres shows, participando por kits y descuentos especiales. Para finalizar, la audiencia podrá elegir el mejor representante de la música popular de la nueva y vieja ola del género, basándose en el desempeño de los capítulos anteriores.

“Siempre buscamos darle a nuestros consumidores espacios de entretenimiento diferentes, desde la comodidad de su casa y esta vez no iba ser la excepción. Por eso lanzamos Mano a Mano Popular, una nueva versión de esta plataforma que invita a los colombianos a participar y conocer de cerca esas anécdotas que hoy hacen de estos artistas dignos representantes no solo de nuestro país si no de un género musical que cada vez toma más fuerza .”, afirmó Angélica Alvarado, Directora de Marcas Core de Bavaria.

Durante cada capítulo, Cerveza Poker invitará a todos los colombianos a apoyar a la Fundación Solidaridad por Colombia por medio de donaciones. El monto recaudado será duplicado por la marca y estará destinado a becas educativas para jóvenes de bajos recursos del país.