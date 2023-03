Llega la quinta edición del Festival Internacional de Boleros “Canta Corazón”

José Luis Ortiz, bolerista y fundador del Festival Internacional de Boleros “Canta Corazón”. Foto: Cortesía

“Perniciosa o no la influencia de los boleros es evidente. No hay situación sentimental, por complicada y diferente que ella sea, que no tenga su bolero prefabricado, propio para ser puesto como una camisa de fuerza en el corazón”, escribió Gabriel García Márquez en su columna “Llevarás la marca”, en El Heraldo, el 30 de septiembre de 1950. Su frase expresa la importancia del bolero en el mundo del Nobel de Literatura, pero también refleja lo que muchos sienten cuando escuchan este género.

El romanticismo se mezcla con la alegría rítmica del bolero caribeño el próximo 10 de marzo de 2023. En un formato que traslada a los asistentes a los grandes escenarios de Las Vegas o La Habana, se realizará en el Teatro del Gimnasio Moderno de Bogotá a las 7:00 p.m el Festival Internacional de Boleros “Canta Corazón”. La quinta edición del festival estará a cargo de boleristas de Colombia y Latinoamérica, entre ellos Raquel Zozaya, Marcelo Cezán, César Gutiérrez y José Luis Ortiz, quienes estarán acompañados por una orquesta “Big band”.

“El festival de boleros Canta corazón nace de una experiencia personal. Fui invitado como cantante al festival “Boleros de oro”, de La Habana, Cuba, y quedé fascinado, impregnado de ese sabor cubano, esa esencia musical que tienen los cubanos. Me vine con esa idea para Colombia, mi esposa me ayudó y así comenzamos en Bogotá con María Isabel Saavedra y otros boleristas que yo conocía. Para 2019 llegamos a tener a Maia y con grandes sueños hicimos las cosas. Ahora estamos en la reactivación pospandemia y queremos invitarlos a esta experiencia, donde tendremos a Marcelo Cezán y a nuestro tenor César Gutiérrez, quien con tan solo 16 años se dejó atrapar por el bolero”, afirmó José Luis Ortiz, bolerista y fundador del festival.

Las boletas para esta edición están disponibles en Passline Colombia y tienen un valor de 90.000 pesos.

