Los 50 grandes álbumes colombianos del siglo XXI, según Rolling Stone

La cantadora Petrona Martínez, con el álbum "Ancentras", es una las artistas que integran esta selección. Foto: Rolling Stone

La edición colombiana de la revista Rolling Stone publicó un listado de los “50 grandes álbumes colombianos del siglo XXI”. La selección, hecha por el periodista y editor de la publicación Ricardo Durán, destaca canciones de géneros como pop, rock, rock gitano, punk, hard core, death metal, rap, salsa, indie y géneros tradicionales como el bullerengue.

La selección no incluye temas de reguetón, vallenato, música popular o champeta. Este listado no es un ranking sino no una selección que integran las producciones, en su mayoría alternativas.

“Esta selección se presenta en orden cronológico y no pretende ser un ranking de nada, pero cae en la tirana antipatía de todos los listados, en el capricho, el azar y las fallas de la memoria. Sin embargo, está repleto de grandes canciones y mejores intenciones. Hay aquí un criterio absolutamente personal que incluye solo un trabajo de cada artista o agrupación, para no hacerlo eterno. Seguramente queda mucha gente por fuera, el tiempo confirmará mi error, y la mayoría quedará inconforme. Para eso estamos”, escribe Ricardo Durán.

“Algunos de estos discos fueron éxitos enormes, otros no tuvieron mucha suerte. Varios son versiones revisadas y mejoradas de grabaciones previas, pero no son simples ejercicios de nostalgia, sino que muestran -gracias a nuevos recursos técnicos y humanos, y a mayores presupuestos- todo el potencial que había en sus composiciones.

“Porque no todo está perdido, y porque hay vida más allá del reggaetón, acá hay muchas evidencias de un patrimonio sonoro valiosísimo, testimonios que valdrá la pena repasar una y otra vez, para ver de dónde venimos, y pensar mejor hacia dónde queremos ir”, agrega.

Selección de 50 mejores álbumes colombianos en orden cronológico (2001-2023)

“Balística” de La Pestilencia (2001).

“Un día normal” de Juanes (2002).

“Código Fuente” de Ultrágeno (2002).

“Calle 19″ de Mojarra Eléctrica (2003).

“El rock de mi pueblo” de Carlos Vives (2004).

“La 33″ de La 33 (2004).

“Tripping Tropicana” de Superlitio (2004).

“Somos Pacífico” de Chocquibtown (2006).

“Soluciones para todo, menos para los problemas” de Hora Local y Varios (2007 ).

“Estalla” Bomba Estéreo (2008).

“En paz” de Ciegossordomudos (2009).

“Superzencillo” de Velandia y La Tigra (2009).

“Mucho Indio” de Mucho indio (2011).

“Corazón Bombea [En vivo]” de Doctor Krápula (2011).

“Polvo eres” La Derecha (2011).

“En vivo desde París” de Shakira (2011).

“Hecho a mano” de Monsieur Periné (2012).

“Ondatrópica” de Ondatrópica (2012) .

“En el espacio” de Burning Caravan (2013) .

“La revancha del burro” de Systema Solar (2013) .

“B” de Diamante Eléctrico (2015) :

“5-27 Internacional” de La Etnnia (2015) .

“Historias mínimas” de LosPetitFellas (2015).

“Tambolero” de Totó La Momposina (2015 ).

“Reluciente, Rechinante y Aterciopelado” [En vivo] de Aterciopelados (2015) .

“Sobre esta tierra” de Kraken (2016).

“Luz de San Telmo” de Revólver Plateado (2016) .

“Bogotá-París” de Rocca de (2016).

“Supernatural Love” de Sidestepper (2016).

“Servicios ambulatorioz” de Alcolirykoz (2017).

“Sun a Shine” de Elkin Robinson (2017).

“Campoamalia” Hermanos Menores (2017).

“Al aire” de Las Áñez (2017).

“El orisha de la rosa” de Magín Díaz (2017).}

“Detrás del sol” de Suricato (2017).

“Marteko Euriak” de 1280 Almas (2018).

“Antigueto parlante” de Morfonia (2018).

“Como pez en el hielo” de Nicolás y Los Fumadores (2018).

“Manigua” Yuri Buenaventura con la Orquesta Sinfónica Nacional (2018).

“A lo más que nunca” de AcidYesit (2019).

“Orinoco” de Cimarrón (2019).

“Soles negros” de Oh’Laville (2019).

“Me estás haciendo falta” de Andrés Cepeda (2021).

“Grita II” de Armenia (2021).

“Templo Komodo” de Briela Ojeda (2021).

“Bailando, bailando” de Lucio Feuilllet (2021).

“Ancestras” de Petrona Martínez (2021).

“Ya no somos los mismos” de Elsa y Elmar (2022).

“Maestro Lucho” Adriana Lucía (2022).

“REQVIEM (Re-Recorded Version)” de Masacre (2023).

