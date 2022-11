Los Caligaris presentan “Barriletes”, su nuevo sencillo y videoclip

Junto con el single lanzan también el videoclip , una divertida animación realizada por Julia Conde. Foto: Cortesía

Los Caligaris presentan su nueva canción y videoclip “Barriletes”, producida y grabada por Eduardo Cabra entre Córdoba y Puerto Rico. Se trata del cuarto adelanto del nuevo disco próximo a editarse.

Este flamante single es una hermosa canción de amor, de ritmo popular y estribillo pegadizo. Llevando el adn de su Córdoba natal en las venas, “Barriletes” es una fusión entre cuarteto y merengue para mover el cuerpo y alegrar el corazón que refleja fielmente el espíritu de la banda. Junto con el single lanzan también el videoclip , una divertida animación realizada por Julia Conde.

Mientras continúan los festejos por sus veinticinco años de carrera en el marco del tour mundial que lleva su nuevo espectáculo “Veinticirco – Nunca es tarde para ser un niño” por Latinoamérica y Europa, las repercusiones por lo que generan no paran de crecer: sus shows sold out en los Auditorios Nacionales de México, el Estadio Instituto de Córdoba también con entradas agotadas y el multiperformático montaje en el Predio Tecnópolis frente a 20.000 personas demuestra la consagración y consolidación de Caligaris en la escena mainstream del rock.

Paralelamente a estas celebraciones preparan su nuevo álbum del cual ya conocimos los cuatro primeros adelantos: “Quiero Cumbia” (producido por Camilo Lara), “Con Vos” (producido por Eduardo Cabra) “Un chico en el cuerpo de un mayor” (producida por Mosca Lorenzo de Los Auténticos Decadentes) y ahora la nueva canción “Barriletes”.