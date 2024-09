Los Fabulosos Cadillacs: un carnaval toda la vida

La historia de Los Fabulosos Cadillacs comienza en 1984, cuando se juntaron Mario Siperman, Aníbal Rigozzi, Vicentico y Flavio Cianciarulo Foto: Vía Instagram: Los Fabulosos Cadillacs

“Yo, que he ido prácticamente toda mi vida a El Campín, no sabría decirle cuántas canciones de los Cadillacs he escuchado en la barra de Santa Fe que se han vuelto cánticos de cancha. Cuando una banda logra eso pues finalmente es una banda que queda en la eternidad porque es muy cercana a la gente, siempre han sabido llegarle a la gente de una manera muy sencilla, sobre todo a los jóvenes”. Esto respondió el escritor y periodista musical Manuel Carreño hablando sobre Los Fabulosos Cadillacs.