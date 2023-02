Los mejores shows del Super Bowl, según Rolling Stone, ¿está de acuerdo?

Artista como Prince, Rihanna y U2 se encuentran en el top 10 de las mejores presentaciones del Super Bowl, según la revista Rolling Stone. Foto: Youtube

Después de siete años, Rihanna regresó a los escenarios en el show de medio tiempo del Super Bowl que se llevó a cabo el pasado domingo 12 de febrero. La actuación de la cantante nacida en Barbados entró a la lista de las mejores presentaciones en la historia de este evento, según Rolling Stone.

De acuerdo con el ranking realizado por la revista estadounidense, la presentación de Rihanna se posicionó como el tercer mejor espectáculo femenino, por detrás de Beyoncé con Destiny´s Child, en 2013, y la unión de Shakira y Jennifer López, en 2020. En la lista general, Rihanna ocupó el octavo lugar.

La presentación de Prince, que cantó el clásico Purple Rain bajo la lluvia en 2007, fue coronado como el más memorable de los descansos del campeonato de la NFL. Mientras que el espectáculo de 2002, a cargo de la banda de rock alternativo U2, se llevó el segundo lugar de la lista general. En aquella presentación, el grupo irlandés le rindió un homenaje a las víctimas del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001.

En el tercer y cuarto lugar del ranking general se encuentran el show de Beyoncé 2013, y la actuación de los raperos Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, 50 Cent y Kendrick Lamar en el Super Bowl 2022, respectivamente.

En el quinto lugar quedó el espectáculo de Aerosmith en 2001, el cual contó también con la participación de los integrantes de NSYNC, Britney Spears, Mary J. Blige y Nelly. El top 10 de la lista general lo cierran las presentaciones de Shakira y Jennifer López, en 2020, Bruce Springsteen, en 2009, Rihanna, 2023, Madonna, 2012, y Lady Gaga, en el 2017.

La lista de la célebre, aunque controversial revista, dejó por fuera de los 10 mejores espectáculos del Super Bowl la épica presentación de Michael Jackson en 1993, cuando interpretó éxitos como “Jam”, “Billie Jean”, “Black or White”, “Another Part of Me” y “Heal the World” y un coro de niños que cantó “We Are the World”. Esa fue la primera vez en el que el show de medio tiempo fue más visto que el partido mismo.

Peores shows del Super Bowl, según Rolling Stone

En último lugar del ranking realizado por la revista se encuentra la presentación de Black Eyed Peas del 2011, la que catalogan como la “absolutamente peor”. Los siguen artistas como New Kids on the Block, Phil Collins, Christina Aguilera y Enrique Iglesias y Gloria Estefan.

La controversial presentación de Maroon 5 en el Super Bowl se queda en el puesto 27, mientras que The Who logra el 26 y Janet Jackson con Justin Timberlake aparecen en el 25.