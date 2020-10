View this post on Instagram

“Una de Dos” en versión ‘Museo de la Testa’ para @spotifylatam está disponible ahora para pre-save. Link en las historias I Ese día le estrenamos videoclip por @rafatoon de @tunjayork en @youtube. 09.10.20, 👁. . Agradecimientos especiales al equipo detrás de esta entrega, @goyocqt, @apacheoficial, @_mosty, @slowmike,💎 + @tunjayork, @camilo00leal, 🖍. . ℗ Publicado por Música de Contrabando Récords en el mes 10 de 2020. ©️ LosPetitFellas · Todos los Derechos Reservados· 🏴‍☠️