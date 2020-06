“Love”: Jesse & Joy contra la violencia que sufre la comunidad LGBTI+

View this post on Instagram

Es importante acompañar a las personas de la comunidad LGBTI+ desde la atención respetuosa e imparcial. Si quieres saber más sobre el trabajo de #UNODC_mx y la campaña #JusticiaSinDiscriminación, haz click en el link de nuestra bio y ayúdanos a promoverla ❤️ @yaajmexico #COPREDcdmx