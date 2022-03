LP, la faceta más honesta del pop

Su último trabajo discográfico es “Churches”, se lanzó en diciembre pasado, y de el se han desprendido sencillos como ‘The One That You Love’ o ‘One Last Time’ Foto: Cortesía

Laura Pergolizzi, mejor conocida como LP, es una cantante y compositora de ascendencia ítalo-irlandesa, dueña de un repertorio auténtico. En tiempos que mucha de la música pop se apoya en los recursos tecnológicos existentes —redes sociales, campañas digitales, auto-tune y escenarios provistos de un gran número de pantallas LED—, ella apela a cautivar con letras que calan hondo en el corazón.

En nuestro país y muchas otras partes del mundo se dio a conocer a mediados de la década pasada por la canción ‘Lost on You’, una pieza que narra una ruptura y cómo el desamor deja profundas cicatrices. Aunque a veces es mal comprendida como una declaración de amor, demuestra la conexión que logra la voz de LP con el oyente, sin mayor truco que ser una explosión emocional de ricos matices sonoros.

En el 2019 se produjo su debut en nuestro país con un concierto colmado en uno de los principales teatros de la capital. Ahora, luego del horrible bache de la pandemia, regresa como uno de los números destacados del afamado festival Estéreo Picnic en su tercera y última jornada. Por demás arribará a Medellín por primera vez, donde espera hacer dos actuaciones consecutivas en el Teatro Metropolitano.

“Siento que si hubo algo bueno que rescatar de estos tiempos tan complicados, fue constatar que cuando existen problemas y hay dolor la gente necesita la música como paliativo. Esta es una responsabilidad que me tomó seriamente; proveer a quiénes disfrutar de mi música con canciones donde sientan un refugio”, afirma la interprete de 41 años de edad.

Su último trabajo discográfico es “Churches”, se lanzó en diciembre pasado, y de el se han desprendido sencillos como ‘The One That You Love’ o ‘One Last Time’. Su título, “Iglesias”, surgió cuando se le impidió ingresar a un templo en San Petersburgo, Rusia, a menos que se cubriera su cabeza. Aquello la llevó a pensar que no desea reglas para creer en Dios o asimilar una religión. LP considera que el amor puede servir tal y como una religión para todos.

“Creo que cada uno tenemos ciertas cosas que nos son sagradas. La familia, los amigos, las mascotas, nuestras pasiones. Las amamos y creemos fielmente en ellas, y deben ser respetadas. Para mí somos como iglesias que se componen de muchas creencias. En mi caso, el amor que doy y el que recibo, además de la conexión que hay con quiénes disfrutan mi música, son las cosas en las que más creo”.

Al margen de su flamante carrera, LP ha compuesto para otros artistas de peso como Cher, Rihanna, Morrisey y Christina Aguilera. Sus composiciones son apreciadas por su versatilidad y brillantez, pero más allá es la sinceridad que se descubre en sus versos lo que a menudo inquieta. En su más reciente álbum, la canción ‘Rainbow’ cuenta detalles de la difícil relación con su padre, un hombre con problemas de alcoholismo.

“De todo el disco, ‘Rainbow’ fue un desafío. Es una composición que habla de una compleja relación sentimental y el miedo que me causaba. No sé porqué esto me recordó el temor que tenía hacia mi padre, un hombre bastante violento. Era un miedo a salir del clóset, a ser humana ante él. Articular las dos cosas y servirlas para que todos las escucharan no me resultó una tarea sencilla”, comenta con un sonrisa algo nerviosa.

Ese dramatismo que evidencia su música se traslada a sus videoclips. La mayoría de ellos gozan de una cuidada producción en llamativas locaciones donde se cuentan historias de amores rotos, ilusiones, y reflexiones que van arropando la vida. “Mi productor, Mike del Rio, se esforzó mucho por conseguir inspiradas atmósferas románticas. Por tanto creo que había que hacer justicia visualmente, y él también ha participado en la realización de dos videos. Me gustan los audiovisuales que transmiten emociones, y aunque no acostumbro ver muchos videos mi intención es darle a los fans algo que les agrade ver”.

Con respecto al estado de la música pop y sus artificios, LP es concluyente: “Que mi música sea definida como pop está bien, creo que quepo perfectamente bajo esa sombrilla. Alguien me dijo recientemente que mi nuevo disco es el más pop a la fecha, pero no lo sé ¿Realmente lo es?Creo que en muchos sentidos el espectáculo que estoy ofreciendo actualmente tiene un carácter rockero. Me gusta pensar que es un show de rock”.