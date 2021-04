Luis Miguel, “El sol de México” cumple 51 años

El artista ha permeado a más de una generación con su música y su estilo único, logrando gran acogida en el pop y la música tradicional con su mariachi. Recordamos algunas de sus canciones más exitosas.

Los números no mienten y El Sol De México, como es conocido mundialmente, ostenta unas cifras a las que muy pocos han logrado llegar, tanto que se convirtió en una exitosa serie que ya estrena su segunda temporada, sin duda una pieza biográfica que no solo seguirá develando aspectos que no conocíamos de su vida, sino que nos hará desempolvar una discografía de la que podemos resaltar un sin número de éxitos globales.

Le puede interesar: Marc Anthony canceló su concierto virtual debido a una falla técnica

Algunos datos importantes sobre la carrera de Luis Miguel

En 1982, con tan sólo doce años de edad, Luis Miguel graba su primer disco “Un sol”. Este seria el comienzo de una trayectoria artística excepcional.

En 1985, al cumplir los quince años, gana su primer Grammy de la Academia de Artes y Ciencias, por el tema Me gustas tal como eres a dúo con Sheena Easton.

En 1994 sale al mercado Segundo Romance, que directamente entra en la lista de los “Top 200” mejores de Billboard, puesto de entrada más alto jamás conseguido por un álbum en español hasta ese momento.

Se le otorgan tres premios (del aquel entonces Billboard) “Lo Nuestro”: “Mejor Album”, “Mejor Intérprete Masculino” y “Mejor Vídeo” con el tema La media vuelta. Con este trabajo consigue 50 discos de platino.

Le puede interesar: “¡Voy pa’ allá!”, el nuevo álbum de Semblanzas del río Guapi

El 29 de noviembre del 2001, Luis Miguel presenta mundialmente Mis Romances, donde incluye temas inéditos de los compositores Manuel Alejandro y Armando Manzanero además de la colaboración de The Royal Philharmonic Orquestra de Londres, el evento se lleva acabo en la mansión de Versace en Miami Beach, Florida.

En 2010 estrena “Labios de Miel” primer sencillo de su nuevo disco, este lanzamiento coincide con su triunfal regreso al Caesars Palace de Las Vegas con 3 presentaciones para la celebración del Bicentenario de la Independencia de México. Al mismo tiempo, continúa exitosamente con su gira de conciertos por lugares como: Sudamérica, Centroamérica, México y Estados Unidos.

En Abril de 2014, Los Premios Billboard de la Música Latina en su 25° edición desde el BankUnited Center en la ciudad de Miami, galardona a Luis Miguel en la categoría Gira del año, debido a su extenso y triunfante “The Hits Tour” con el cual recorrió España, Sudamérica, México y Estados Unidos, siendo la gira más exitosa según sus ventas y triunfos en cada una de sus presentaciones, logrando 220 fechas totalmente abarrotadas a lo largo de más de dos años de duración.

Hoy a nivel mundial, el Sol de México no sólo es el cantante en idioma español con mayor prestigio, si no también se ha convertido en el artista con mayor impacto, trascendencia y vigencia internacional en el ámbito contemporáneo.