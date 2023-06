Luna Llena Salsa Band: “El público de Salsa al Parque es exigente”

Integrantes de Luna Llena Salsa Band, agrupación bogotana que se presenta este fin de semana en Salsa al Parque. Foto: Cortesía

Este sábado 3 y el domingo 4 de junio el Parque Simón Bolívar se moverá a ritmo de guaguancó del bueno con artistas internacionales y una selecta nómina nacional.

El evento, que es gratuito, tendrá como invitados internacionales a El Gran Combo de Puerto Rico, La Dimensión Latina, Jimmy Bosch, Proyecto A, Puerto Rican Power, Wilfrido Vargas y La Sra. Tomasa.

La cuota nacional la cubrirán: Fruko y sus Tesos, Anddy Caicedo y seis agrupaciones bogotanas que fueron seleccionadas por convocatoria pública: Kaona Orquesta, La Pambelé, Orquesta Punto Baré, Sabor Yembé Orquesta, Son de Ají y Luna Llena Salsa Band.

El escenario de Salsa al Parque es una ventana de gran valía para mantener vivo y vigente el género, el clásico que se inició en los años 60 en Nueva York y el nuevo sonido que se ha venido haciendo recientemente.

Sobre la importancia de este escenario para mantener el género vivo conversamos con los directores de Luna Llena Salsa Band, orquesta bogotana que asistirá al evento, y estos fueron sus comentarios:

“Creo que la salsa y la elaboración que conlleva tener músicos en vivo y todo el proceso merece mucho más que un aplauso. Yo creo que en este tiempo hay tanto movimiento de lágrima y depresión porque a la gente a través de lo electrónico le están arrebatando la posibilidad de sentir”, dijo Julio César Pacheco, vocalista de la orquesta.

Luna Llena se presentará en el escenario del festival el domingo 4 a las 6:00 p.m., un horario privilegiado, justo antes de Wilfrido Vargas y El Gran Combo de Puerto Rico, las estrellas del festival.

“Nosotros nos ganamos ese derecho porque tenemos años dándole. Es un honor estar ahí porque tenemos el mejor horario del festival y somos unos agradecidos con el Distrito y con la gente que organizó la convocatoria por reconocer ese trabajo que por años hemos venido haciendo”, comentó el barranquillero Waldo Farela, productor de la agrupación.

Luna Llena Salsa Band nació en Bogotá en el año 2006, como idea conjunta de Julio César y Waldo Farela quienes se movían en la bohemia salsera capitalina por aquellos años y decidieron unirse para hacer salsa al estilo clásico y con esta premisa se han mantenido por ya casi dos décadas.

“Desde el inicio fue salsa. Yo creo que me levanté escuchando salsa, nací en Bogotá pero escuchaba mucha salsa y me conectaba mucho. Cuando cantaba otras cosas siempre me decían a ti todo te suena a salsa, entonces cuando nos conocimos con Waldo y empezamos a movernos todo se volvió salsa”, agregó Julio Cesar.

Para esta edición del festival, la orquesta tiene preparado un nuevo lanzamiento. Una canción que se sale del paradigma aquel que dice que las rolas, la mujeres bogotanas, no bailan. Además, tendrán como invitada especial a IKANDRA, la mejor voz del festival Petronio Alvarez 2021. Una bonaverense que canta con el corazón.

“Nosotros nos hemos preocupado bastante porque no seamos solo música y letra, sino una puesta en escena con luces y sonido que conecte al público”, agregaron sobre el show que se espera este domingo en el Parque Simón Bolívar.

Sobre el cartel propuesto, los puristas de la salsa, bailarines y asistentes asiduos del festival han manifestado inconformidad por la invitación al dominicano Wilfrido Vargas, que, aunque se movió por los caminos de la salsa en sus inicios, hizo carrera con el merengue.

Realizar un festival de salsa no es tarea fácil; la salsa tiene un público exigente, el que no la conoce, la siente y la baila y siempre va a esperar el mejor sonido, los mejores músicos y el mejor guaguancó para bailar.

Sobre esto la orquesta agregó: “salir con un producto nuevo en un género que es tan complicado, que tiene tanta gente celosa con la música, con el repertorio es tarea dura. Tú sabes que a los puristas de la salsa solamente les gustan unos cuantos, no les gustan todos los artistas de salsa y no todas las canciones de salsa. Nosotros sabemos un poquito como combinar estilo con cover; podemos hacer un cover de los Hermanos Lebrón, pero no suena como los Hermanos Lebrón, sino como Luna Llena”, dijo Waldo Farela.

Festivales como Salsa al Parque mantienen vivo este género, que aunque pasó por un bache de producción y calidad a principios del siglo, ha vuelto a encontrar su cauce y su público. En Bogotá se mueve una escena de salsa que retomó las enseñanzas de los primeros maestros y está dando cátedra a las orquestas nacionales.

“Nosotros hacemos seguimiento de las estadísticas en redes y hemos notado que mucha de la gente que descarga nuestra música son personas entre 25 y 30 años. Eso quiere decir que después de cierto tiempo el urbano también cansa un poco y las nuevas generaciones que están retomando la necesidad de escuchar músicas que también los reten a ellos a organizar su oído”, agregó Julio César Pacheco.

El festival, además, inició su agenda académica donde se reflexiona en torno al futuro del género. Se realizaron “¿Dónde está el billete para agrupaciones de salsa?”, en la Universidad Central, y “La nueva cepa”, un taller con el puertorriqueño Master Chris sobre cómo producir temas de salsa frescos, en la Escuela de Música y Audio Fernando Sor.

En Casa Quiebra Canto, ayer jueves se hizo “¡Viva Edy, la historia de una música indestructible!”, una conversación con el maestro Edy Martínez, uno de los músicos más emblemáticos de Colombia e influyente en la música latinoamericana. Y, por último, en el Teatro Colón de Bogotá, este viernes 2 de junio a las 6:00 p.m, se hizo el conversatorio “50 años del trombón criollo”, una charla con Jimmy Bosh, un exquisito y legendario trombonista neoyorquino, de ascendencia puertorriqueña.

Como dirá el público, ¡La salsa vive!

