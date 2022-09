L’Xuasma: puro rap de Cartagena

"Puro rap, puro néctar, original", es lo que L'Xuasma y El Arkeológo dicen traer con el proyecto musical "De la pulpa". / Foto: @DanielxPCCx Foto: Daniel Pardo Cardenas... - DanielxPCCx

“A nosotros a lo largo de la historia en Cartagena siempre nos han metido esa idea de que lo de aquí, lo de nosotros, no vale, que lo que vale es lo de afuera, lo de los otros. Pasó con la champeta y ha pasado con muchas vainas…”, dice L’Xuasma. Y por eso que dice es que parece que De la pulpa, el álbum que acaba de lanzar, suena tanto a desquite, porque suena a puro Cartagena.

Y a puro L’Xuasma, porque ese rap De la pulpa suena también a reggae, a champeta, a bullerengue, a soukous y toda esa música que creció escuchando retumbar en los picós del barrio El Porvenir. Y el encargado de ese milagro fue El Arkeólogo, el ilustre beat maker paisa que todo lo que toca lo convierte en rap.

“Yo le debo mucho al ‘Arke’. El hecho de que él estuviera ahí, no solo tras la creación de los ritmos sino en todo, todo el tiempo, eso pa mí fue poderoso, fue un plus magnífico. Él me insistió mucho que incluyéramos esos sonidos, la música que a mí me gustaba y que había crecido escuchando. Y me remarcó mucho como… marica, este disco tiene que sonar a Cartagena, que cuando lo gente lo escuche diga esto es rap de la costa, esto sí suena al Caribe”, dice L’Xuasma.

Y así suena, porque suena a todo eso y sigue siendo rap, que es lo que L’Xuasma siempre ha querido, y ha sido lo suficientemente terco y necio, como dice él, para insistir y seguir haciéndolo aunque a muchos les parecía una locura.

“Te soy sincero, cuando a mí me veían que ‘ah, que tú haces rap, hombre tú estás loco, con eso no va a pasar nada, eso no sirve’, porque la gente no se imaginaba o nunca se ha imaginao que un artista que haga música que no sea champeta y siendo de aquí de Cartagena va a pasar algo con él, ¿sí me entiendes? Pero yo siempre vi en el rap la posibilidad de ser yo. Si yo hubiese cantado champeta yo no sería el L’Xuasma. Yo hubiese sido un cantante de champeta más”, dice.

Pero además es que a L’Xuasma el rap se le fue atravesando desde chiquito, como para mostrarle que la cosa iba por ahí. Primero en la iglesia del barrio, ahí cerquita de su casa, porque el encargado de la iglesia ponía rap todos los días para atraer pelaos, ponía Vico C, Manny Montes, en fin, rap cristiano, y como Xuasma vivía ahí cerquita y le interesaba la música, le prestaba los cds con tal de que fuera a la iglesia.

Luego en su casa, porque por ahí también pasaba el tipo que le vendía los cds al encargado de la iglesia, y cuando Xuasma lo veía pasar le decía: “Hey, ¿llevas rap ahí?”. Pero esa persona como que no sabía qué era eso porque no distinguía mucho esa música de otras, pero Xuasma le insistía: “Tráeme rap”. Y un día le llegó con un cd con una carátula impresa en una hoja de bloc que decía Rap y Reggaeton, con canciones de varios artistas, y una canción rarísima que decía Aló, pero no decía el nombre del artista.

“Yo lo compré y dije ‘voy a poner esta vaina pa ver’, y cuando escuché esa canción dije ‘maldita sea, ¿esto qué es, estos manes quiénes son?’. Yo no tenía ni idea, pero dije ‘esto es lo mío, esto es lo que me gusta’. Con el tiempo supe que ese grupo era Saian Supa Crew. Me marcó tanto que todavía, cuando escucho esa canción, me evoca ese momento”, dice Xuasma.

Empezó a escribir canciones, pero no le mostraba a casi nadie, casi siempre a Alfred, un amigo que conoció en la biblioteca Distrital, que era el lugar donde se reunían los raperos de Cartagena. Con él empezó a rapear y juntos hicieron parte del grupo Alianza CTG. Alfred fue el que le insistió que se parara a rapear ahí en la biblioteca, donde casi siempre había micrófono abierto.

“Yo tenía miedo, nunca había cantado en público, ni mostrado mis letras, no sabía ni por dónde empezar, pero sonó la pista y simplemente fue fluir y cuando terminé todo el mundo me aplaudió y me decían: ‘Hey, men, ¿tú como te llamas, de dónde eres?’. Fue muy raro, porque al principio tenía temor de hacerlo, ese temor de cómo te iba a ver la gente cuando empezabas a rapear… no era como que te abuchean ni nada, pero como que… de pronto no empezabas a perfilarte como quisieras que te vieran”, dice.

Y L’Xuasma logró que lo vieran como él quería, como él se veía, y eso le dio el impulso para seguir escribiendo y puliendo, hasta que decidió que ya era el momento. En 2017 publicó su primer EP, Indomestikble, y en 2020 el segundo, La pausa, los dos de rap puro y duro. Pero L’Xuasma quería también cantar porque ha cantado siempre... y cantando y rapeando podía dar cuenta de todo lo que quería y podía, y eso es De la pulpa, puro L’Xuasma. Por eso lo primero que se escucha es al escritor costeño David Sánchez Juliao diciendo: “uno solo puede ser feliz siendo lo que uno es, pero no debemos seguir la corriente de la gente que intenta hacernos lo que no somos”.