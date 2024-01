Maldito Bunbury y los santos inocentes

Enrique Bunbury en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia, en su gira de despedida "Greta Garbo 2023". Foto: JULIAN PINZON PHOTOGRAPHY

Las distancias se hacían cortas, pasaban rápido las horas y este concierto no ha parado de menguar. En mi cabeza no ha parado. Fueron dos horas rápidas y cortas. Fue alegre y nostálgico. Esa nostalgia que está tan de moda. No he sonreído y ni he saltado. Ha sido aquel de hace años. Me he convertido en duende o quizá esté yendo hacia atrás como Benjamín Button.