Maná anuncia su regreso a Colombia con la gira “México lindo y querido”

La cita para vivir la gira "México, Lindo y Querido" de Maná en Colombia, es en el Movistar Arena de Bogotá el 12 de abril de 2024.

A petición del público y después de una exitosa gira por los Estados Unidos durante 2023, con 38 fechas en el país norteamericano, la banda mexicana Maná regresa a Colombia con su tour “México lindo y querido”, una celebración de amor y admiración por su país y la comunidad latina multigeneracional.

La cita es el 12 de abril de 2024 en el corazón de Bogotá, el Movistar Arena. Este 9 de noviembre se iniciará la preventa para los clientes de los Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y Av. Villas) y dale!

“¡Latinoamérica, los extrañamos cantidad! Ya son muchos años de no vernos, ¡de sentirnos, disfrutarnos, ya se armó la gira para allá ! Qué felicidad, no se la van a acabar. ¡Los amamos!”, escribió el grupo por medio de redes sociales.

Maná cuenta con una residencia en Los Ángeles, California, Estados Unidos, que ha vendido más de 200 mil boletos hasta la fecha, con 14 presentaciones agotadas. El regreso a su país natal en el 2022, tuvo sold outs en Tijuana, Monterrey, Guadalajara, incluyendo a más de 60 mil fanáticos exultantes en el estadio Foro Sol de la Ciudad de México.

Durante más de tres décadas, la agrupación mexicana se han consolidado en una audiencia diversa de fanáticos de todas las edades, y en Colombia estos temas se han convertido en himnos del rock y pop en español; es por eso que después del concierto en la primera edición del Festival Cordillera, Fher, Alex, Juan y Sergio regresan al país para hacer vibrar de nuevo los corazones de quienes aman sus letras y melodías.

Bancos Aval (Bogotá, Occidente, Popular y AV Villas) anuncian la preventa exclusiva para sus clientes que estén interesados en asistir al concierto de Maná, a partir de este 9 noviembre, 9:00 a.m., al 14 de noviembre, 8:59 a.m., o en la venta general a partir del 14 de noviembre a las 9:00 a.m., con todos los métodos de pago en TuBoleta.