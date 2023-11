Louis Tomlinson se presentará en Bogotá en mayo de 2024

En 2017 inició su carrera en solitario y presentó su primer sencillo “Back To You” ft Bebe Rexha, que para finales de 2023 ya superó las 500 millones de reproducciones en YouTube. Foto: Cortesía

La última vez que Louis Tomlinson, antiguo miembro de la banda británica One Direction, se presentó en Bogotá fue a mediados de 2022. El artista pasó por Colombia presentando su primer álbum como solista, titulado “Walls”. El cantante inglés se presentará de nuevo en el país, esta vez por su segundo disco llamado “Faith in the Future”.

La gira, que lleva el mismo nombre del reciente álbum del artista, ya comenzó su recorrido por el mundo. La parte latinoamericana del tour comenzará el 2 de mayo en Panamá, para después seguir a San Juan, Puerto Rico, y varias ciudades de Brasil, entre estas Río de Janeiro y São Paulo.

“El cantante británico se presentará únicamente en Bogotá el 28 de mayo de 2024 en el Coliseo MedPlus (Antiguo Coliseo Live)”, se lee en un comunicado de prensa. Por su lado, el artista escribió a través de su cuenta de X (antes Twitter): “Muuuy jodidamente emocionado por esto. ¡¡Esto va a ser especial!!”.

FAITH IN THE FUTURE WORLD TOUR 2024. LATIN AMERICA.

Ticket info: https://t.co/S2V4BhtU92 pic.twitter.com/1t3buGTHaU — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 30, 2023

Preventa Concierto Louis Tomlinson en Bogotá

Las entradas de la presentación del artista están disponibles desde hoy y hasta mañana 8 de noviembre a media noche. Los clientes de los Bancos Aval serán quienes tengan acceso a la preventa del concierto, mientras que el público general podrá adquirir sus boletas desde el 9 de noviembre. Conozca los precios en preventa a continuación:

Gradería Alta Zona 5: $120.000 más servicio.

Gradería Alta Zona 4: $180.000 más servicio.

Gradería Alta Zona 3: $250.000 más servicio.

Gradería Alta Zona 2: $300.000 más servicio.

Platea 3: $320.000 más servicio.

Gradería Alta Zona 1: $400.000 más servicio.

Platea 2: $500.000 más servicio.

Platea 1: $600.000 más servicio.

