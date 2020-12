Mando, una mezcla de ritmos latinos

El artista de pop mexicano presenta la canción “Latina”, con la que experimenta varios estilos musicales, que marcarán lo que será su tercer álbum.

Háblenos sobre “Latina”, su nueva canción en colaboración con el DJ Manuel Bautista Mr. Pig...

Me siento muy orgulloso de ser parte de ese lanzamiento junto a Mr. Pig. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo en la industria musical, aunque sus sonidos y los míos son muy diferentes, logramos un equilibrio en el tropical house. Latina nos representa como artistas mexicanos y hemos visto que en la música hay mezclas que quizá nunca hubiéramos visto y eso queríamos hacer con esta nueva canción.

“Latina” es una canción cantada también en inglés, ¿por qué surgió esta idea?

Decidimos hacer la letra en inglés por el tipo de canción y para que fuera más sencilla la producción para Mr. Pig. También queríamos hacer algo que llegara a otras partes del mundo y conquistara otros mercados.

Esta canción hará parte de su nuevo trabajo discográfico, ¿qué evolución musical mostrará?

Estoy trabajando en un tercer álbum. Este año fue muy productivo en el ámbito musical, por lo que en este nuevo disco van a poder escuchar la madurez en mi música con un sonido más sólido. En los nuevos temas hablo de situaciones que me han pasado a mí y quizás en la juventud o la adolescencia no los vivía tanto.

¿Qué sonidos cambiará o incorpora en esta nueva canción y posterior en el álbum?

Los sonidos del pop son muy míos y están presentes en gran parte de la canción y de lo que será el próximo álbum. En Latina también escucharán una base del mariachi, con los acordeones, que siempre están presentes.

¿Cómo pasa de ritmos como el pop a una electrónica o una salsa, género que estuvo presente en su anterior sencillo, “Mi nombre”?

Mi pasión por la música es todo. Tuve el atrevimiento de cerrar este año haciendo temas en salsa, ya que se me dio la oportunidad, aunque no me considero para nada un artista salsero. Esta idea de pasar por diferentes géneros nace desde que era pequeño, ya que siempre he estado expuesto a diferentes ritmos, como el afrobeat. Sin embargo, antes de montarme en una canción procuro que haya un sentimiento genuino.

¿Qué lo inspira a cantar?

Siempre ha sido importante tener una conexión con lo que voy a cantar. La mayoría de mis canciones son composiciones mías, muy raro canto algo creado por alguien más. La razón es que cuando uno conecta el sentimiento con lo que está diciendo se vuelve algo más poderoso.

¿Considera que ha logrado una madurez musical en cuanto a la definición de un estilo o todavía se encuentra en esa búsqueda?

Mi estilo está ligado al sonido pop mexicano, que me ha ayudado para que el público sienta la influencia de mi país; quizá no en todas las canciones, porque sacamos algunas rolitas que se salen un poco de esos sonidos.

¿El tiempo de confinamiento le sirvió como inspiración?

Ese tiempo lo tomé para relacionarme con otros artistas y estar en constante creación. Tuve la oportunidad de combinar diferentes estilos y es ahí cuando siento que salen cosas interesantes.

Emprendió su camino musical hace seis años, ¿cuál considera que es su mayor punto de éxito?

Una de las metas se cumplió este año en febrero, cuando tuve la oportunidad de estar en Viña del Mar y compartir mi música en ese festival. Cantar en un escenario que tiene mucha historia fue una experiencia por la cual estoy muy agradecido. También tuve la oportunidad, hace unos años, de estar abriendo el concierto de Nicky Jam en México. Aún estoy en la búsqueda de seguir creciendo y llegar cada vez a más público.

Además de la producción de su tercer álbum, ¿qué otros proyectos vienen para 2021?

Se viene mucha música. El primer tema que vamos a sacar será una colaboración. Todo dependerá de cómo se vayan abriendo las cosas por la pandemia. Espero poder anunciar muy pronto fechas de giras musicales.